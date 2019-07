Stralsund

Die Vorbereitungen für den 12. Sparkassen Rügenbrücken-Marathon und DAK Lauf- und Walking Day am 19. Oktober 2019 laufen auf Hochtouren. Aktuell liegen bereits rund 2 300 Anmeldungen vor. Das sind etwa 500 mehr als im vergleichbaren Zeitraum 2018. Die Hansestadt Stralsund und der Landkreis Vorpommern-Rügen als Veranstalter erwarten weit über 4000 Sportfreunde aus ganz Deutschland und dem Ausland.

Unterschiedliche Teilnahmegebühren

Wie in den Vorjahren gibt es wieder drei Anmeldephasen mit unterschiedlichen Teilnahmegebühren. Je eher die Anmeldung erfolgt, desto kostengünstiger wird es. Die zweite Anmeldephase endet am Sonntag, dem 28. Juli 2019. Wer genau weiß, dass er dabei sein will, sollte sich also schnell in die Starterliste eintragen zu lassen.

Meldeschluss am 8. Oktober

Offizieller Anmeldeschluss ist am 8. Oktober 2019. Jedoch besteht für Sportfreunde, die sich ganz kurzfristig für eine Teilnahme entscheiden, auch noch am Vortag der Veranstaltung und bis kurz vor dem ersten Start am 19. Oktober 2019 die Möglichkeit, sich vor Ort anzumelden.

Auch zwei Kinderläufe

Beim 12. Sparkassen Rügenbrücken-Marathon stehen mit Marathon, Halbmarathon, 12 Kilometer und sechs Kilometer wieder vier Laufstrecken sowie für Walker die Sechs- bzw. 12-km-Strecke zur Auswahl. Für Kinder gibt es zwei Läufe. Der Kinderlauf für Mädchen und Jungen im Alter von vier bis neun Jahren hat eine Länge von 1,5 Kilometern, für die Kids im Alter zwischen zehn und 13 Jahren steht ein 3 km-Lauf Lauf auf dem Programm. Mit Ausnahme der Kinderläufe führen alle Strecken über die Rügenbrücke.

Anmeldungen sind online unter www.davengo.com möglich. Für schriftliche Anmeldungen und weitere Informationen können sich Interessenten an das Organisationsteam beim Sportbund Hansestadt Stralsund e.V., Barther Straße 70 in 18437 Stralsund, Telefon 03831/293376, E-Mail info@ruegenmarathon.de, wenden.

Helfer gesucht

Auch freiwillige Helfer, die am Veranstaltungstag beispielsweise als Streckenposten auf der Rügenbrücke oder im Start-Ziel-Bereich am Ozeaneum zum Einsatz kommen, werden wieder gesucht. Sie können sich ebenfalls im Organisationbüro melden.

Jens-Peter Woldt