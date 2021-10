Rügenbrücken-Marathon in Stralsund: Diese Rostocker Schönheit sorgte als „Daks“ für Stimmung

Stralsund

Das Team der Krankenkasse DAK unterstützte den Rügenbrückenlauf in Stralsund am Sonnabend mit sieben Mitarbeitern. Ihnen kam dabei wohl eine der schönste Aufgaben zu: Im Zielbereich empfingen sie die glücklichen aber auch erschöpften Läufer und Walker. Dabei wurde den Sportlern nicht nur eine Medaille umgehängt, auch ihr Gesundheitszustand wurde gleich abgefragt – wenn es nötig war. Denn für viele Sportler war der Marathon sehr fordern – nicht alle Teilnehmer kamen auch ins Ziel.

Max sorgte überall für Mega-Stimmung

Ob im Zielbereich oder bei der Siegerehrung: Das DAK-Maskottchen „Max der Daks“ sorgte überall für gute Stimmung. Gespielte wurde das große Kuscheltier von der 24-Jährigen Rostockerin Luisa Mewes. Die junge Frau hatte sichtlich Spaß an ihrem Job – wobei auch ein ganzer Tag damit nicht so einfach ist. „Ich habe das schon öfter gemacht“, sagt Mewes, die vom Beruf her eigentlichen Fitnessökonomin ist. Für die OSTSEE-ZEITUNG nahm sie kurz den Kopf von ihrem Kostüm ab – und zeugte sich so für einen kurzen Moment der Festival-Öffentlichkeit.

Auch Erwachsene erfreuen sich an Umarmungen

Hier ohne Kostüm-Kopf: Die 24-jährige Luisa Mewes. Die schöne Rostockerin hat als „Max“ vielen Menschen eine Freude bereitet. Quelle: Kay Steinke

„Mir selbst macht die Rolle richtig Spaß“, sagt die schöne Rostockerin über „Max der Daks. „Ich erfreue damit nicht nur Kinder. Auch die Erwachsenen freuen sich, wenn sie ein Foto mit mir bekommen – oder einfach mal in den Arm genommen werden“, so Mewes.

Von Kay Steinke