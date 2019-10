Stralsund

So, liebe angehende Rügenbrückenbezwinger, zwar weiß ich, dass eine große Klappe bei Ausdauersportarten verpönt ist, aber heute machen wir mal eine arrogante Ausnahme. Denn hiermit verkünde ich, dass ich gewinnen will. Jawollja! Alles andere als Platz 1 wäre eine Enttäuschung (Zwinkersmiley). Angemeldet habe ich mich für die Zwölf-Kilometer-Walking-Distanz. Wollen wir doch mal sehen, ob überhaupt jemand dabei ist, der mir auch nur annähernd das Wasser reichen kann... Während ich das schreibe, muss ich übrigens lachen, denn ich glaube mir das selbst nicht. Aber einfach mal so rumzutönen, macht schon ein bisschen Laune. Nach dieser Ansage müssen den Worten auch Taten folgen. So setze ich mich selbst unter Druck – also: durchziehen! Vielleicht fühlen Sie sich ja nun motiviert, mich zu schlagen. Weil ich das verhindern will, werde dann auch ich schneller. Das wird auf jeden Fall ein schöner Marsch und womöglich werde ich am Ende verspottet. Aber egal, ich habe jetzt schon meinen Spaß. Wir sehen uns am Start (Sonnenbrillengrinsesmiley).

Von Kai Lachmann