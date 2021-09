Stralsund

Keine Chance mehr für spontane Sportler. Aufgrund der aktuell gültigen Landesverordnung konnten in diesem Jahr nur 2500 Anmeldungen für den für den 13. Sparkassen-Rügenbrücken-Marathon und DAK-Walking Day am 16. Oktober entgegengenommen werden. Diese Zahl ist nun erreicht und das Anmeldeportal somit geschlossen worden. Im Gegensatz dazu kamen beim 12. Rügenbrücken-Marathon 2019 noch 5231 Läufer und Walker ins Ziel. Der Leiter des Organisationsteams Andreas Boehk erklärt außerdem, dass in diesem Jahr auch keine Nachmeldungen vor Ort erfolgen können. 

Die Teilnehmer werden nochmals darauf hingewiesen, dass durch die Bauarbeiten auf der Hafeninsel bedingt, Start- und Zielbereich in diesem Jahr auf die Mahnkesche Wiese verlegt wurden. Dadurch fällt in diesem auch erstmals der Startschuss für die 6-Kilometer-Strecke nicht auf der Inselseite der Brücke, sondern auf der Mahnkeschen Wiese. Die Läufer und Walker wenden dann am Ende der Brücke und kehren am Ausgangspunkt ins Ziel zurück.

Von wbk