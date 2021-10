Stralsund

Der 13. Rügenbrücken-Marathon dominiert das Veranstaltungsgeschehen an diesem Wochenende in Stralsund. Zugelassen sind 2500 Teilnehmer, An- und Nachmeldungen sind nicht mehr möglich. Startunterlagen können bereits am Freitag von 16 bis 21 Uhr und am Sonnabend von 7 bis 11.30 Uhr auf der Mahnkeschen Wiese abgeholt werden.

Dort sind am Sonnabend auch die Starts: 9.30 Uhr Marathon (Zielschluss: 15.30 Uhr), 9.45 Uhr Halbmarathon, 10 Uhr Kinderlauf (3 km), 10.45 Uhr Zehn-Kilometer-Lauf, 12 Uhr Sechs-Kilometer-Lauf, 13.15 Uhr Walking und Nordic Walking (6 km). Autofahrer, aufgepasst: Die Rügenbrücke bleibt deshalb zwischen 9 und 16 Uhr gesperrt.

Tag der offenen Tür beim Traditionsverein

Keine Lust auf Sport? Am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr lädt der Stralsunder Traditionsverein zum Tag der offenen Tür. Vereinsmitglieder zeigen ihre Handwerksstuben und Ateliers, zudem werden Führungen durch das Haus, Katharinenberg 34 (direkt neben der Spielkartenfabrik), angeboten. Zudem soll es einen kleinen Basar geben. Der Verein kümmert sich um Kostüme für die Wallensteintage und hat über 750 historisch anmutende Gewänder sowie unzählige Einzelteile aus den Epochen Mittelalter, Renaissance, Barock und Rokoko im Fundus.

Führung entlang der Sundpromenade

Um 10 Uhr ist am Sonnabend auch der Beginn einer Führung entlang der Sundpromenade mit ihrem alten Baumbestand. Gartenhistorikerin Angela Pfennig gibt wissenswerte Informationen zu diesem städtebaulichen Freiraumentwurf aus der Zeit der Weimarer Republik. Treffpunkt ist am Schill-Denkmal. Die Teilnahme kostet 6 Euro.

Walk for Freedom

Ebenfalls am Sonnabend findet um 13 Uhr ein Schweigemarsch mit dem Titel „Walk for Freedom“ (Marsch für die Freiheit) statt. Die Teilnehmer wollen gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution protestieren. Die Zahl der Menschen, die Opfer von Menschenhandel werden, steigt weltweit. Deutschland ist einer der „Umschlagplätze“ für Menschenhandel und Zwangsprostitution. Über den gesamten Pandemie-Zeitraum findet auch in Stralsund Prostitution statt – teilweise unter fragwürdigen Bedingungen. Eine christliche Initiative Stralsunder Ehrenamtlicher tritt für die Rechte von (vorrangig) Frauen und Mädchen ein und kümmert sich praktisch um Betroffene. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Alte Markt. Die Teilnehmer gehen in einer Reihe, schwarz gekleidet und mit Mund-Nasen-Schutz.

Szenen aus „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem berühmtesten Werk von Hans Fallada: Am Sonnabend wird das Stück in Stralsund gezeigt. Quelle: Peter van Heesen

Neuer Chorleiter stellt sich vor

Zu empfehlen ist auch ein Blick ins Theater-Programm. Am Sonnabend gibt es ab 19.30 Uhr im Großen Haus in Stralsund das Stück „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem berühmten Roman von Hans Fallada zu sehen. Am Sonntag um 18 Uhr steht ein Konzert des Opernchores unter dem Titel „Cantiamo“ auf dem Programm. Damit stellt sich der neue Chordirektor Csaba Grünfelder vor. Zu hören sind unter anderem Werke von Verdi, Händel, Mozart und Kodály. Zeitgleich wird im bereits ausverkauften Gustav-Adolf-Saal das Stück „Der Vorname“ aufgeführt.

Von Kai Lachmann