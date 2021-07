Rügener Bauschutt in Devin: Hansestadt sperrt Stralsunder Strand ab

Stralsund

Die Verunreinigungen am Stralsunder Strand von Devin zwingen die Hansestadt zum Handeln. Seit Freitag ist der betroffene Bereich an der kleinen Seebrücke weiträumig abgesperrt. Trotz des warmen Wetters ist nun nicht mehr an einem Bad im dortigen Bodden zu denken. Erst soll der Sand wieder sauber, der Bauschutt entfernt – und der Strand damit wieder sicher sein.

Für die rund 50 Bürger, die auf den vermeintlichen Umweltfrevel an ihrem Hausstrand aufmerksam gemacht haben, ist dies vorerst ein Erfolg. „Die Stadt hat den Strand gleich heute Morgen gesperrt“, bestätigt Ulrich Langner, einer der betroffenen Anwohner. Dennoch würden die Bürger weiterhin auf Transparenz im Prozess um die Deviner Strandaufschüttung drängen.

Oberbürgermeister Badrow bittet um Entschuldigung

Zum misslungenen Start meldet sich nun auch Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) zu Wort. Für ihn steht fest: „Wir haben was Gutes gewollt und einen Fehler gemacht. Der pragmatische Weg erwies sich als der falsche. Das tut mir leid und passiert mir sicher kein zweites Mal. Denn der Deviner Strand war vor 15 Jahren eines meiner ersten Projekte in Stralsund und ist mir darum eine persönliche Herzensangelegenheit. Ich setze alles daran, dass der Deviner Strand schnellstmöglich wieder in einen Top-Zustand versetzt wird. Für den holprigen Start bei der Sandaufschüttung kann ich nur um Entschuldigung bitten.“

Zu beiden Seiten der Seebrücke in Devin ist der Strand am 2. Juli großflächig abgesperrt worden. Besucher müssen außen vor bleiben. Quelle: Thomas Pult

Hansestadt beleuchtet die Strandaufschüttung

In einer Mitteilung vom Freitag beleuchtet die Hansestadt weiterhin den Vorgang. „Die Hansestadt Stralsund erhielt kurzfristig das Angebot zur Lieferung von Strandmaterial von der Insel Rügen. Es sollte zur Verbreiterung des bereits sehr schmal gewordenen Strandstreifens in Devin beitragen. Bei Lieferung wurde festgestellt, dass der Sand mit Resten von Bauschutt verunreinigt war“, heißt es dort. Das Amt für Planung und Bau hätte umgehend eine Reinigung des Sandes mittels Siebmaschine veranlasst. „Zur Beseitigung kleinerer Rückstände, die das Sieb nicht erfassen konnte, und zur Pflege des gesamten Areals, wurde der komplette Deviner Strand durch Mitarbeiter der SIC mehrfach gegrubbert und abgesammelt“, erklärt ein Pressesprecher der Stadt weiterhin.

Isa (5) fand eine rostige Metallstange nach Arbeiten am Strand von Devin. Quelle: Pascal Bauser

Trotz Reinigungsarbeiten liegt noch immer Bauschutt rum

Damit waren die Baureste jedoch noch immer nicht ganz verschwunden. Eine Gruppe von Anwohnern machte die Hansestadt darauf bei einer weitere Begehung aufmerksam. Insbesondere in Ufernähe soll noch immer Baureste zu finden sind. Der betroffene Bereich wurde umgehend komplett gesperrt – auch um zunächst die Verkehrssicherheit sicherzustellen.

„Ich setze alles daran, dass der Deviner Strand schnellstmöglich wieder in einen Top-Zustand versetzt wird. Für den holprigen Start bei der Sandaufschüttung kann ich nur um Entschuldigung bitten“, Oberbürgermeister Alexander Badrow. Quelle: Christian Roedel

Doch damit nicht genug. Nächste Woche sollen die Arbeiten weitergehen. „Sobald der Sand abgetrocknet ist, kommt dann die Strandreinigungsmaschine vom Stralsunder Strandbad zum Einsatz“, sagt ein Pressesprecher der Stadt. Außerdem sollen weiteren Maßnahmen beraten – und auch mit den Anwohnern abgestimmt werden. Zusätzlicher Sand ist derzeit nicht vorgesehen.

Anwohner wollen jetzt gegen Strandsperrung protestieren

Trotz der Absperrungen gehen auch am Freitag noch Menschen in Devin baden. An den Absperrungen sieht dies zwar unschön aus – ist aber weiterhin möglich. Den Bürgern um Ulrich Langner ist nun aber auch die Absperrung ein Dorn im Auge. „Eine Sperrung des Strandes mitten in der Hauptsaison ist unmöglich. Dagegen wollen wir protestieren. Möglicherweise in der nächsten Woche“, sagte er.

Von Pascal Bauser und Kay Steinke