Putbus

Nach der Absage des Festspielfrühlings im März ist bei Musikfreunden und Partnern der Festspielen die Trauer groß. Frühlingserwachen, Musik und Rügen gehören doch fest zusammen! Das besondere Musikfestival, was stets an ganz unterschiedlichen Orten der Insel Station macht, hat sich für viele Klassikliebhaber aus ganz Deutschland längst als der inoffizielle Start in die Musiksaison etabliert.

Wie im Vorjahr kann auch in diesem Jahr die Kult-Veranstaltung aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. „Aber sie ist nur verschoben“, versichert Pressesprecherin Judith Hering und schafft es etwas Licht ins Dunkel zu bringen. „Wir machen einen Festspielherbst vom 15. bis 24. Oktober.“ Man habe die meisten der Künstler für die Idee des „Festspielherbsts“ gewinnen können, unter anderem Posaunist Nils Landgren oder den Pianisten Kit Armstrong. Auch die künstlerische Leitung in Form des Armida Quartetts ist natürlich mit an Bord.

Schlagwerker in den Stubnitz-Lichtspielen

„Wir haben nicht das ganze Programm umgestellt, auch um die Erwartungen der Menschen bedienen zu können, die bereits eine Karte gekauft haben“, erklärt Hering. Das Format der Spaziergänge bleibt, auch die Meisterklasse, der legendäre „Festspiel-Kehraus“ und das Eröffnungskonzert mit dem Armida Quartett und dem Pianisten Kit Armstrong – wenngleich jetzt unter dem Namen „Herbststurm“.

„Aber neu ist zum Beispiel der Veranstaltungsort im Rahmen der „unerhörten Orte“, sagt Hering. „Hier wird es am 20. Oktober ein Konzert in den ehemaligen Lichtspielen Stubnitz mit dem Percussionisten/Schlagwerker Johannes Fischer geben. Auch die Inseltour variiert etwas: Statt nach Vilm geht es auf die Insel Hiddensee zu einem Konzert des Cellisten Eckart Runge. “ Eine positive Überraschung bringt der Herbst auch mit: Die Schauspielerin Martina Gedeck hat ihre Teilnahme zugesagt und wird gemeinsam mit dem Ausnahmepianisten Sebastian Knauer am 24. Oktober die Abschlussvorstellung gestalten.

Die Schauspielerin Martina Gedeck Quelle: Mathias Bothor

Freude auf den Herbst, statt Trauer ums Frühjahr

Bei Hotelier Peter Schwarz überwiegt die Freude. „Es ist doch viel besser, den Festspielfrühling zu verlegen, als abzusagen“, so der Direktor des Selliner Cliff Hotels. „Ich finde das mutig und stark von den Festspielen.“

Bei ihm sind nicht nur traditionell die meisten Künstler untergebracht, auch die Gäste des Hotels wissen die ganz besondere musikalische Jahreszeit zu schätzen und buchen sich extra ein. „Ja, die Menschen kommen wegen des Festspielfrühlings“, bestätigt er. „Viele schätzen auch diese ganz spezielle Atmosphäre im Haus, wenn die Musiker da sind.“

Derzeit sei man gerade dabei, die Umbuchungen vom Frühling in den Herbst vorzunehmen. „Die Akzeptanz ist gut, die meisten Gäste sind sehr verständnisvoll und freuen sich auf den Herbst, anstatt dem Frühjahr nachzutrauern.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorverkaufsstart: 25. Februar um 10 Uhr

Auf die treuen Festspielfans kommt allerdings noch etwas Organisatorisches zu. Alle bereits erworbenen Karten für Konzerte, die pandemiebedingt entfallen, müssen zunächst zurückgegeben werden. Die Rückabwicklung erfolgt online über die Internetseite der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Eine Verrechnung mit neu erworbenen Konzertkarten für den Festspielherbst Rügen 2021 ist möglich.

Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am 25. Februar 2021 um 10 Uhr. Festspielfreunde, Stifterinnen und Stifter sowie Käufer und Käuferinnen von Karten für die ursprünglichen Konzerte erhalten ab 22. Februar 2021, 10 Uhr ein exklusives Vorkaufsrecht.

Von Anne Ziebarth