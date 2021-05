Rügener Landtagskandidatin fordert zügige Öffnungen von Kitas und Schulen

Rügen

Die Inzidenz im Land sinkt kontinuierlich in Richtung der 100-Marke und im Landkreis Vorpommern-Rügen ist die 50er-Marke in Sicht. Nach mehr als zwei Wochen scheinen die Einschnitte des Lockdowns die erhofften Wirkungen zu zeigen. Es sei daher absehbar, dass die Unterschreitung der 100-Marke zügig erreicht werden kann, sagt Julia Präkel (35) und fordert deshalb zügige Öffnungen. „Das Bildungsministerium des Landes muss deswegen jetzt die Kitas und Schulen auf eine zeitnahe Öffnung vorbereiten. Ab nächster Woche, mit dem Unterschreiten der 100-Marke, sind die Schulen und Kitas für alle Kinder wieder zu öffnen“, macht die Landtagskandidatin der CDU im QWahlkresi 34 deutlich.

Optimum an Lernstoff bis zu den Ferien aufholen

Es seien dann nur noch knapp sechs Wochen Zeit bis zu den Sommerferien, die die Schüler nach ihrer Ansicht unbedingt benötigen, um wenigstens noch ein Optimum an Lernstoff aufholen zu können. „Daher muss dies der erste Schritt der jetzt fälligen Öffnungen sein“, unterstreicht die Vize-Chefin der CDU-Kreistagsfraktion, die auch Putbusser Stadtvertreterin ist.

Ein zweiter Öffnungsschritt müsse für sie im Zusammenhang mit der beantragten Modellregion für Vorpommern-Rügen umgesetzt werden. Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie sowie damit verbundene Dienstleistungsunternehmen sollten schnellstmöglich öffnen dürfen. „Daher fordere ich den Landrat auf, mit der Landesregierung dafür zu sorgen, dass die Modellregion starten kann.“

Ausgeklügelte Hygiene- und Sicherheitskonzepte vorhanden

Ihr Blick richtet sich allerdings nicht nur in die Kreisstadt, sondern auch über Landesgrenzen hinaus. Angesichts der seit Wochen laufenden touristischen Öffnungen in Schleswig-Holstein mit vergleichbaren Modellregionen fordert sie: „Damit auch das Pfingstfest für die Gastronomen, Hoteliers und Einzelhändler in unserem Land nicht verloren geht, muss unbedingt nach Ende des Lockdowns am 22. Mai unser Bundesland wieder für alle Gäste geöffnet werden.“ Das halte sie für möglich und unabdingbar, „denn die Unternehmer der betroffenen Branchen haben sich mit ausgeklügelten Hygiene- und Sicherheitskonzepten darauf vorbereitet, wieder ihre Gäste und Kunden empfangen zu können“.

Von Chris Herold