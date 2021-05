Rügener Polizist zu Einreisekontrollen: „Wenn wir angerufen werden, handeln wir!“

Rügen

Verunsicherung über die neuen Corona-Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern auf der Tourismusinsel Rügen. Wer genau darf denn nun kommen? Und wer kontrolliert das Ganze?

Keine leichte Aufgabe für Polizei und Ordnungsämter, die sich von heute auf morgen auf die neuen Regelungen einstellen und sie auch kontrollieren sollen. „Die Landesverordnung ist da, aber es ist schwierig im Moment. Und es ändert sich jetzt sicherlich von Woche zu Woche, Tag zu Tag“, sagt Mario Ulrich, Leiter des Polizeihauptreviers Bergen.

Seit dem 5. Mai dürfen Tagestouristen und Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Regionen einreisen, wenn sie vollständig gegen Corona geimpft sind und ihre letzte Impfung ist 14 Tage her ist oder wer nach einer überstandenen Infektion die erste Dosis verabreicht bekommen hat. Damit sind Kinder ausgeschlossen. Denn Corona-Impfungen gibt es für unter 16-Jährige noch nicht.

Mit Herz und Verstand handeln

Doch was ist, wenn Zweitwohnungsbesitzer mit ihren Kindern oder Enkelkindern anreisen? Für Polizeihauptmeister Jens Hoyer sind Kinder bis 14 Jahre eigentlich von dem Verbot ausgenommen. Er bezieht sich auf die geltenden Kontaktbeschränkungen, wonach Kinder bis 14 Jahre nicht mitgerechnet werden. Zudem gelte in Polizeikreisen: „Mit Herz und Verstand und entsprechendem Augenmaß handeln.“

Extra Kontrollen seitens der Polizei seien derzeit nicht vorgesehen. Allerdings halten die Beamten bei ihrem Streifendienst die Augen nach auswärtigen Autokennzeichen offen, erfragen dann den Aufenthaltsgrund der Einreisenden und veranlassen gegebenenfalls die Ausreise. Und: „Wenn wir angerufen oder von den Ordnungsämtern kontaktiert werden, dann handeln wir natürlich auch“, so Mario Ulrich. Er glaubt allerdings nicht an einen Ansturm der Tagestouristen, weil die geschlossenen Gastronomien und Einrichtungen wenig Anreiz für einen Ausflug bieten würden. Zudem sei die Zahl der Zweifachgeimpften auch noch nicht so hoch.

Kontrollen bei Einreisenden problematisch

Das Kontrollieren der neuen Regelungen, die zudem sehr plötzlich gekommen seien, findet auch Franziska Gustävel, Tourismusmanagerin des Ostseebades Mönchgut, problematisch. „Wenn sowohl Zweitwohnungsbesitzer als auch Tagesgäste einreisen, dann zu allen Uhrzeiten und in allen Ecken der Insel. Ich denke, dass diese Lockerung für die Praxis nicht bis in Detail durchdacht wurde.“

„Es gibt noch keine genauen Planungen für Kontrollen, wir warten erst einmal ab“, informierte Arne Fründt, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Mönchgut-Granitz, auf Nachfrage.

Verunsicherungen überwiegen Vorfreude

„Wir haben da Gefühl, dass das letztes Jahr um diese Zeit viel transparenter mit uns kommuniziert worden ist, als es jetzt der Fall ist“, meint Franziska Gustävel. „Die Fragen und Verunsicherungen, die derzeit im Raum stehen, überwiegen in jedem Fall die Vorfreude, die wir eigentlich spüren sollten, dass es bald wieder losgehen kann.“ Daher wünschen sich die Touristiker vor allem eine transparente Kommunikation zu den Lockerungen, Verboten und aktuellen Diskussionen rund um die Branche.

Dass es vor einem Jahr einfacher mit den Regeln und deren Kontrolle war, werde in der Polizei in Bergen so empfunden.

Von Gerit Herold