Rügener Sand für Stralsunder Strand

Devin

Der Deviner Strand bekommt derzeit eine Schönheitskur. Mit schwerem Gerät ist derzeit die Firma Bornhöft am Kleinod am Stralsunder Stadtrand zugange und frischt dort derzeit den Badebereich auf. „Es handelt sich um notwendige Unterhaltsarbeiten“, heißt es aus der Pressestelle der Hansestadt. „Wo Strömung ist, wird Sand abgetragen. Wenn man diesen nicht auffüllt, hat man dort irgendwann keinen Strand mehr.“

Die Badesaison jedoch Vorrang. Rechts vom Bootsanleger sei das Sonnenbaden deshalb bereits wieder möglich. Auf der linken Seite kommen jedoch noch Bagger und Siebmaschine zum Einsatz. Wie lang der Einsatz dauert, ist noch unklar.

Doch auch hier soll es schnell gehen. Weitere notwendige Arbeiten sollen erst nach der Badesaison stattfinden. Möglich wurde die Auffrischung durch den Einsatz von Jörg Bornhöft. Der Stralsunder Unternehmer bearbeitet gerade ein Großprojekt auf der Insel Rügen. Beim Neubau des Selliner Kurhauses müssen rund 10 000 Kubikmeter-Sand abgetragen werden. 25 Kubikmeter passen auf einen Lkw.

Der Sand wird mit Unterstützung von Primus Immobilien nun nach Devin gefahren und von Bornhöfts-Team verteilt und durchgesiebt. „Alle wollen den Rügener Sand. Ich bin froh, dass wir diesen für Stralsund so kurzfristig organisieren konnten“, sagt Jörg Bornhöft. „Aber es ging nur just in time“, sagt er und wirbt um Verständnis für die gemeinsame „Hauruck-Aktion.“

Von Kay Steinke