Schlagersängerin und Camgirl Nina König hat ein bewegendes Jahr 2021 hinter sich. So erlangte die schöne Rüganerin überregionale Bekanntheit, als sie als Verführerin in der RTL-Dating-Show „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ auftauchte. Dort mischte die Single-Lady aber nicht lange mit – aus guten Grund. „Ich war schwanger – und wollte natürlich nichts riskieren“, sagt Nina König. „Die Geburt meiner Tochter ist für mich auch der schönste Moment im Jahr 2021 gewesen.“ Das gesunde Mädchen Dana Elisabeth erblickte am 7. November um 13.37 Uhr in Greifswald das Licht der Welt. „Ich bin stolze Single-Mama und packe das auch ganz gut“, sagt sie. Die Schwangerschaft sei jedoch „der Horror“ gewesen. „Da hätte ich mir mehr Unterstützung vom Vater gewünscht“, sie sie. Jetzt wo Dana da ist, laufe es besser. „Wenn ich den Vater brauche, ist er da. Wir sind Freunde geblieben.“

Die kleine Dana Elisabeth König erblickte am 7. November um 13.37 Uhr in Greifswald das Licht der Welt. Quelle: babysmile24

Die Geburt war für die 23-Jährige äußerst emotional. Denn knapp ein Jahr zuvor verlor sie ihr erstes Kind während der Schwangerschaft.

Single-Mama arbeitet weiter als Camgirl

Eigentlich wollte Nina König weniger als Camgirl arbeiten und aus der Porno- in die Musikbranche wechseln. Wegen Corona war dies nicht möglich. „Etliche Auftritte waren geplant, die wurden dann abgesagt. Hätte ich die machen können, wäre ich heute weiter“, sagt sie. Sie hofft, dass sich 2022 die Situation für die Veranstaltungsbranche bessert. „Wichtig ist, dass man dranbleibt und ein Ziel vor Augen hat.“ Sie kündigt für ihre Fans an, dass 2022 viel passieren wird.

Als Camgirl wird sie weiterarbeiten. „Damit verdiene ich mein Geld“, sagt sie. „Ich bin sehr froh, dass ich das zur Corona-Zeit habe. Ohne wäre ich als Single-Mama aufgeschmissen.“

Von Kay Steinke