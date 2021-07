Putbus

Bereits zum vierzehnten Mal ist die Messe LebensArt im Schlosspark Putbus zu Gast. Am kommenden Wochenende wird wieder zum Shopping für Heim und Garten gerufen. Die Auswahl ist gigantisch. Besucher wandeln zwischen Gartenpflanzen, Dekorationsartikeln, Holzbrettern, Pools, Pfannen und Keramikreiben.

Selbst einen Pool kann man sich kaufen. Streitpunkt ist regelmäßig der hohe Eintrittspreis von 9 Euro, sieht man die Mengen an Besuchern, die jedes Jahr mit vielen vollen Tüten aus dem Schlosspark strömen, bekommt man einen Eindruck, wie bedeutend die LebensArt für manch einen Freund der schönen Dinge ist.

Großes Angebot am kommenden Wochenende

Eine Liste der Aussteller gibt es in diesem Jahr nicht vorab, es wird aber um Wohndekorationen, Kleinmöbel und Antiquitäten, Tischwäsche, Mode, Schmuck und Accessoires aber auch Gartenbedarf jeglicher Art gehen. Gastronomische Verpflegung gibt es vor Ort, hungrig ist noch keiner von der Lebensart gekommen. Achtung: Ein EC-Automat steht auf dem Gelände nicht zur Verfügung, manche Händler akzeptieren ec-Karten.

Shuttle Verkehr zwischen Lauterbach und Marstall

In Bereichen, in denen ein Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, gilt eine Maskenpflicht, sonst nicht. Die Lebensart findet von Freitag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr im Schlosspark Putbus und der Orangerie statt. Eintritt 9 Euro, Kinder frei. An den Veranstaltungstagen fährt alle halbe Stunde ein Shuttleservice der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen vom Hafen Lauterbach zum Veranstaltungsgelände.

Von oz