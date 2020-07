Rundweg durch Flemendorf: Einwohner kämpfen vergeblich

Flemendorf

Ein idyllisches Fleckchen Erde haben sich Liane Schwepler und Matthias Sandmann zum Leben ausgesucht. Das Grundstück liegt mit im Grünen am Rande von Flemendorf, es blüht überall. Ein Paradies, und das nicht nur für das Paar, das aus Langendorf hierher gezogen ist, sondern auch für Vögel, Insekten und Hunde. Aber der Schein trügt, denn die ländliche Schönheit ist doch nicht so perfekt.

An der Landesstraße entlang? Zu gefährlich

„Es gibt hier im Ort keine Spazierrunde, die man nutzen kann, ohne auf der viel befahrenen und gefährlichen Landesstraße zu landen. Ist man mit dem Hund unterwegs, geht es nur hin und auf kurzer Strecke wieder zurück. Dabei bietet dieses Dorf eigentlich viele Möglichkeiten“, sagt Matthias Sandmann.

Anzeige

Er erklärt: „Die Wege, die wir meinen, sind auf alten Karten eingezeichnet. Aber mit dem Bodenordnungsverfahren und dem dazugehörigen Tausch von Flächen hat sich einiges verändert.“ Außerdem werden immer mehr Flächen verpachtet, andere Areale sollen für die Bebauung frei bleiben. „So kommt das letzte Bisschen auch noch weg“, bedauert der 53-Jährige.

Weitere OZ+ Artikel

Rundweg ließe sich schnell öffnen

Doch es gebe die Möglichkeit, ohne große Investition wieder einen Rundweg herzustellen, finden die beiden Neu-Flemendorfer. Deshalb kämpfen sie seit März 2019 um ein kleines Stück Weg, das dann einen Rundkurs möglich macht. Der beantragte Weg müsse nämlich nicht neu angelegt, sondern nur für alle wieder geöffnet werden.

„Es geht lediglich um die Beseitigung der dort vorhandenen Absperrungen auf zwei Flurstücken. Bei dem einen Stück handelt es sich nicht um ein ausgewiesenen Weg. Das Betreten kann auf eigene Gefahr erfolgen. Die Beseitigung des Bewuchses, das Auspflocken und die Pflege würden wir übernehmen“, sagt Liane Schwepler.

Kostenmäßig und organisatorisch würde sich für die Gemeinde nichts ändern. „Aber alle Dorfbewohner könnten wieder Gemeindeland betreten.“

Antrag von 36 Einwohnern gestellt

Im November 2019 wurde der Gemeinde Groß Kordshagen, zu der Flemendorf gehört, eine Unterschriftensammlung der Flemendorfer überreicht. 36 Bürger haben einen Einwohnerantrag „ Rundweg Flemendorf“ unterzeichnet. „In der Januar-Sitzung der Gemeindevertretung wurde uns gesagt, dass der Antrag abgelehnt werden würde. Es solle alles so bleiben, wie es ist“, so Matthias Sandmann.

Er ergänzt: „In einem Schreiben war die Rede davon, dass es sich hier um einen persönlichen Vorschlag von uns handelt, der durch Unterschriften gestützt wird. Das ist falsch. Es ist ein nach Paragraph 18 der Kommunalverfassung eingebrachter Einwohnerantrag.“

Weg wurde verpachtet

Besonders ärgerlich für die Initiatoren des Rundweges: „Obwohl wir der Gemeinde schon unsere Planskizzen samt Anträgen für einen Rundweg übergeben hatten und damit aus unserer Sicht ein Verfahren angeschoben wurde, hat die Gemeinde über die Amtsverwaltung Niepars Pachtverträge abgeschlossen, die sich teilweise genau auf das Gelände beziehen, über das der Rundweg führen sollte“, erklärt Matthias Sandmann und sieht es schon als Affront, dass just in dieser Phase Teile des Wunsch-Weges an private Personen verpachtet werden, statt den Weg zu öffnen.

Gemeinde schlägt Weg über Friedhof vor

Die Gemeinde hatte im Zuge dieser Debatte einen Vorschlag: Man könnte über den Friedhof gehen und den Plattenweg zum Bodden nutzen und in Richtung Grabow spazieren gehen. „Das sind zwei Kilometer, sehr weit für ältere Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, außerdem ist der Weg schlecht. An der Landesstraße hat man die Leitplanken, und es gibt viele hohe Kanten. Da kommen wir gar nicht hin“, sagt Bernd Ziemek.

Bernd Ziemek und seine Frau sagen, dass sie den Weg über den Friedhof nicht nutzen können, weil der per Rollstuhl nicht passierbar ist. Quelle: Ines Sommer

Er und seine Frau, die im Rollstuhl sitzt, sind aus dem Brandenburgischen in den kleinen Ort gezogen und haben im Gutshaus eine tolle Wohnung gefunden. „Wir fühlen uns sehr wohl hier, aber wir können hier immer nur den selben Weg gehen. Es wäre einfach toll, wenn Flemendorf einen schönen Spazier-Rundweg hätte, den auch behinderte Menschen nutzen können“, sagt der Senior.

Aktuell ein halbfertiger Rundweg Der von 36 Einwohnern unterzeichnete Antrag „ Rundweg Flemendorf“ zielt auf die Vervollkommnung eines vorhandenen Weges ab. Der Gemeindeweg vom Gutshaus Flemendorf in nordwestlicher Richtung ist als „grüner Weg“ schon vorhanden, kann aber nicht genutzt werden, weil er gerade verpachtet wurde. Vorhanden und gut passierbar ist der Teil an der Dorfstraße und an der Landesstraße, quasi einmal durch den Ortskern. Es fehlt nur ein Stück westlich, das an eine große Ackerfläche grenzt.

Der amtierende Bürgermeister Volkert Thomsen (parteilos) kann die ganze Aufregung nicht so recht verstehen: „Ich habe den Flemendorfern sofort eine Alternative angeboten. Und es wäre doch gut, wenn sie die erst mal nutzen. Ist doch besser als nichts. Und wenn da was holprig ist oder so, kann man ja auch drüber reden, ob wir daran was ändern können.“

Innenbereichssatzung in Arbeit

Thomsen, eigentlich Vize-Bürgermeister, aber aufgrund einer Erkrankung des Bürgermeisters Siegfried Krüger nun plötzlich in der Situation, die Amtsgeschäfte führen zu müssen, erklärt, warum die Gemeinde Groß Kordshagen besagten Weg nicht hergeben will: „Bei dem Areal handelt es sich um ein wunderschönes Grundstück mit Teich. Wir wollen, dass dort gebaut wird. Als Kommune können wir auf das Areal dort nicht verzichten. Deshalb sind wir gerade dabei, eine Innenbereichssatzung anzuschieben, die uns eine Bebauung ermöglicht. Und da Planungen heutzutage lange dauern, haben wir zwischenzeitlich verpachtet.“

Dieser Vertrag läuft aber immer nur für ein Jahr und kann bei Bedarf dementsprechend kurzfristig gekündigt werden, so Volkert Thomsen.

Von Ines Sommer