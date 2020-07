Velgast

Blaulicht und Sirenen von mehreren Polizeifahrzeugen, Feuerwehren und Notarztwagen – ein großer Polizei-Einsatz sorgte am Donnerstagmorgen für Aufregung in Velgast (Vorpommern-Rügen). Ein 34-jähriger Mann aus dem Neubaublock in der Ernst-Thälmann-Straße hatte kurz nach 4 Uhr den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gewählt und drohte mit Straftaten.

Genauere Angaben dazu machte die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht. Weil eine Gefährdung für den Mann selbst, aber auch für das nähere Umfeld nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde neben der Polizei auch das SEK alarmiert.

Großes Polizeiaufgebot

Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund, aber auch aus Barth und Ribnitz-Damgarten und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes MV sowie Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes waren den gesamten Vormittag über im Einsatz. Feuerwehr und Rettungskräfte unterstützten.

Der gesamte Bereich rund um den Neubaublock gegenüber der Grundschule in der Ernst-Thälmann-Straße wurde bis zur Einfahrt Hoeveter Weg abgesperrt, der Verkehr wurde über den Innenhof umgeleitet. Die Einsatzleitung hatte sich vor dem Fachgymnasium in der Neubaustraße postiert.

Nach sieben Stunden wurde der Mann abgeführt

Gegen 11 Uhr konnte der Mann schließlich in seiner Wohnung im zweiten Stock durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos im Zusammenwirken mit der Verhandlungsgruppe festgenommen werden. Bei dem Zugriff wurden weder Polizeibeamte noch der Mann selbst verletzt. Mit einer Jacke über dem Kopf wurde der Mann von der Polizei abgeführt.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund wurde außerdem die Wohnung des 34-Jährigen durchsucht. Dabei fanden die Beamten des Kriminaldauerdienstes Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln, die beschlagnahmt wurden. Waffen wurden nicht gefunden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Velgaster aus dem Gewahrsam nach Hause entlassen, da die rechtlichen Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vorlagen, teilte die Polizei am Abend mit.

Motive des 34-Jährigen unklar

Warum der Mann, der offenbar gesundheitliche Probleme hat, den Notruf wählte, konnte die Polizei bisher noch nicht sagen. Nach einer ärztlichen Begutachtung wurde der Mann durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund übernommen. Fest steht, dass der Mann 0,7 Promille Alkohol im Blut hatte. Zu seinem gesundheitlichen Zustand wollte sich die Polizei nicht weiter äußern.

In Velgast ist der Mann jedoch kein Unbekannter, er hatte schon mehrfach für Polizeieinsätze gesorgt, war nach OZ-Informationen auch längere Zeit in psychiatrischer Behandlung. Im Dorf ist er als „ Dundee“ bekannt, weil er wie der gleichnamige Filmheld aus „Crodile Dundee“ oft eine Machete bei sich trägt und damit die Einwohner verängstigt, wie Passanten der OZ berichteten, die deshalb ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen wollen. „Zum Glück sind gerade Ferien, sonst hätten die Kinder der Schule gegenüber das alles mitbekommen“, sagte ein Mann.

Velgaster Feuerwehr sicherte Einsatz ab

Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Velgast. „Wir haben einerseits den Brandschutz abgesichert, andererseits war es unsere Aufgabe, eine eventuelle Sprungrettung abzusichern“, sagte ein Feuerwehrmann und erklärte weiter: „Früher hat man ein Sprungtuch ausgebreitet, heute bläst sich automatisch ein großes Luftpolster auf. Wir haben die Barther Feuerwehrleute dabei unterstützt, einen eventuellen Sprung des Mannes vom Balkon abzusichern.“

Auch wenn der Mann wieder zu Hause ist, dauern die Ermittlungen in dem Fall noch an, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von Ines Sommer und Helmut Augustyniak