SPD-Büro in Stralsund mit Aufklebern in Nazi-Schrift beklebt

Stralsund

Unbekannte haben an den Schaufenstern des SPD-Wahlkreisbüros am Stralsunder Olof-Palme-Platz Aufkleber mit der Aufschrift „Ungeimpfte sind hier nicht erwünscht“ angebracht. Als Unterzeichner steht dort „Stiko-Oberkommando“. Verwendet worden ist eine Frakturschrift, wie sie Nationalsozialisten im Dritten Reich oft genutzt haben.

Die Vermutung liegt nahe, dass für das Bekleben der Scheiben Personen verantwortlich sind, die das Impfen ablehnen und die Corona-Maßnahmen des Bundes und des Landes kritisieren. Womöglich gehören sie der Querdenken-Bewegung an, da in diesen Kreisen schiefe und oft geschmacklose Parallelen zur Nazi-Zeit keine Seltenheit sind, was sich etwa im Tragen von Judensternen mit der Aufschrift „ungeimpft“ zeigt. Denkbar ist auch, dass das Bekleben eine Reaktion auf die jüngst beschlossenen Corona-Maßnahmen sein könnte. So sollen etwa ab Heiligabend in MV verschärfte Kontaktregeln in Kraft treten, wie SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Dienstag ankündigte.

Beatrix Hegenkötter: „Was da steht, ist totaler Quatsch“

Die SPD, so viel steht fest, hat diese Aufkleber nicht selbst angebracht. „Was da steht, ist totaler Quatsch. Ich weiß nicht, was das soll. Bei uns ist jeder willkommen“, sagt Landtagsabgeordnete Beatrix Hegenkötter. Man könne verschiedener Meinung sein, etwa in Sachen Impfpflicht, aber mit solchen Aussagen oder Aktionen wisse sie nichts anzufangen. Wer mit der SPD in Kontakt treten möchte, egal ob geimpft oder nicht, sollte dies aufgrund der aktuellen Situation zunächst per Mail oder Telefon tun.

Die Polizei hat nach einem Hinweis die Aufkleber entfernt und die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit werde geprüft, ob die Tat strafrechtlich relevant war, sagt Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Sollte das der Fall sein, werde der Staatsschutz aktiv. Weitere Wahlkreisbüros von anderen Parteien in Stralsund wurden nicht beklebt. Die SPD war bereits vor einigen Wochen Ziel einer Attacke, als Eier gegen die Scheiben geworfen wurden. In jenem Fall laufen die Ermittlungen noch.

Von Kai Lachmann