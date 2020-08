SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken in Stralsund 

Stralsund

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken ist am 5. und 6. August zu Gast in Vorpommern. Am Mittwoch ist sie in Stralsund und beantwortet ab 15 Uhr auf der Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion gemeinsam mit der Stralsunder SPD-Bundestagsabgeordneten Sonja Steffen am Strelapark Fragen der Bürger.

Am Abend findet eine Podiumsdiskussion der Jungsozialisten mit der Bundesvorsitzenden in der Stralsunder Stadtscheune statt. Saskia Esken und Anna Katharina Kassautzki, Vorsitzende der Jusos Vorpommern-Greifswald, werden in einer offenen Runde darüber diskutieren, wie die Welt in 10 Jahren aussehen kann und soll. Beginn der Veranstaltung ist 18.30Uhr in der Stadtscheune Stralsund. Am Donnerstag wird Esken das islamische Kulturzentrum in Greifswald besuchen. Sonja Steffen will am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr am Platz vor dem Stralsunder Ozeaneum mit den Hansestädter in einen Dialog kommen und diesen zuhören.

Von OZ