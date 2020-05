SPD in Stralsund läuft Sturm gegen B-Planverfahren zum Strelapark

Stralsund/Kramerhof

Das war Ärger mit Ansage: Schon vor dem letzten Bauausschuss der Stralsunder Bürgerschaft hatte die SPD ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass der Bebauungsplan für die Strelapark-Erweiterung jetzt aufgestellt werden soll.

Aus dem Eilantrag wurde nach Verschieben der Sitzung am Donnerstagabend nun ein normaler Antrag – dafür aber nun unterstützt durch die Grünen.

SPD : B-Plan schadet Stralsund

„Der Bebauungsplan soll aufgestellt werden, weil der Strelapark-Investor und die Gemeinde Kramerhof das wollen. Ob das ein zulässiges Abwägungskriterium ist, werden irgendwann, wenn es sein muss, die Gerichte entscheiden“, sagte Bernd Röll, Fraktionsgeschäftsführer der SPD, und schob hinterher: „Entscheidend ist, dass dieser Plan der Stadt nicht nur nicht nützt, sondern massiv schadet.“ Könne man der Innenstadt Einbußen zumuten, nur weil sie sich gut entwickelt habe.

Für die SPD gibt es nach Aussagen von Bernd Röll zwei entscheidende Punkte, warum man das Prozedere jetzt ablehne. Erstens wolle man das Verträglichkeitsgutachten abwarten, zweitens habe die Corona-Krise alles verändert. Das sind im Kern auch die Punkte, die die Grünen bewegen. „Die Einzelhandelslandschaft kann sich nach Corona verändern, wie, das wissen wir jetzt noch nicht, warum also diese Eile“, so Jürgen Suhr.

Grüne hinterfragen Details zum Gutachten

Im Februar 2020 hat der Strelapark seinen 25. Geburtstag gefeiert. Quelle: Stefan Sauer

Er wollte zudem wissen, unter welchen Bedingungen das Gutachten entstehen soll und wer es bezahlt. „Ganz wichtig ist, dass der Gesamtbestand betrachtet werden muss. Also der alte und der neue Teil des Strelaparks. Davon sind Stralsund und Kramerhof betroffen. Die Ergebnisse des Gutachtens gießen wir dann in zwei Baupläne“, erklärte Kirstin Gessert, Leiterin des Amtes für Planung und Denkmalschutz, und sagte weiter: „Für das Gebiet hat Stralsund die Planungshoheit, also sind wir der Auftraggeber für das Gutachten. Vertraglich geregelt wird, dass der Vorhabenträger die Kosten trägt. Das ist der Strelapark, der auch das B-Planverfahren bezahlt.“

Gerade der Fakt ist es wohl, der die Gegner stört. Sie befürchten, dass der, der das Gutachten bezahlt, auch bestimmt, was drin steht.

BfS: Leute in Knieper und Grünhufe nicht vergessen

„Wir waren früher auch gegen die Strelapark-Erweiterung, haben unsere Meinung aber geändert. In Grünhufe und Knieper West wohnen 20 000 Leute, die haben auch ein Recht auf gutes Einkaufen. Außerdem gibt es einen Beschluss der Bürgerschaft dazu, an den wir uns halten und den wir jetzt umsetzen wollen“, so Thomas Haack von der Fraktion Bürger für Stralsund (BfS). „Sie sind dagegen, das akzeptieren wir, aber kommen Sie jetzt nicht mit Corona“, meinte Haack in Richtung SPD.

Denkwürdiger Tag: Am 20. November 2019 unterzeichnen der Kramerhofer Bürgermeister Friedrich-Christian Seide (l.) und Alexander Badrow, Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund, den Vertrag, der die Grenzen zwischen beiden Kommunen neu regelt. Ein Meilenstein in der Stadt-Umland-Beziehung. Quelle: Ines Sommer

CDU-Mann Stefan Bauschke konnte die ganze Aufregung gar nicht verstehen: „Es wird eine Verträglichkeitsstudie im Zuge des Verfahrens geben, da wird Corona ja eine Rolle spielen, ansonsten gibt es jetzt hier keinen neuen Ansatz, alles läuft nach Bürgerschaftsbeschluss.“ Man müsse das Verfahren anschieben, das erfahrungsgemäß eh zwei, drei Jahre dauert.

Bummeln darf die Stadt nämlich nicht. Denn: Wird der Strelapark-Deal nicht bis 1. Januar 2026 umgesetzt, ist die Vereinbarung mit Kramerhof hinfällig (die OZ berichtete). Alles geht in den Ur-Zustand zurück. Dann kann die Stadt zwar ihre 2,5 Millionen Euro behalten, bekommt aber weder Bau-Grundstücke neben dem Hanse-Dom noch Gewerbesteuer-Einnahmen aus dem neuen Strelapark-Teil...

Linke will Planung abwarten

Anfangen, Verfahren anschieben, gemeinsam mit Kramerhof Grundlagen schaffen und Gutachten ins Verfahren einbringen – das ist in Kurzform deshalb auch der Fahrplan der Stadt, wie Kirstin Gessert betonte. Dem konnten neben CDU und BfS auch die Linken folgen. „Wir sagen: Planen ja, wie wir uns dann entscheiden, lassen wir offen, denn das hängt vom Gutachten ab“, so Fraktions-Chef Jan Gottschling. Trotz der unsicheren Zeiten mit dem Bebauungsplan zu beginnen, hielt Jürgen Suhr im Namen der Grünen für verantwortungslos.

Platzt der Strelapark-Deal?

Bernd Röll formulierte es im Auftrag der Sozialdemokraten etwas drastischer: „Wir sind von Strelapark und Kramerhof abhängig, weil wir später unsere Bauplätze haben wollen. Von dieser Abhängigkeit müssen wir uns zum Schutz unserer Altstadthändler befreien. Notfalls muss Kramerhof eben das Geld dafür behalten.“ Mit anderen Worten: Der seit 2009 verhandelte Strelapark-Deal, erst im November 2019 unterzeichnet, würde platzen.

Keine Option für CDU, BfS, Linke und AfD. Sie lehnten erst den SPD-Grünen-Antrag ab und stimmten dann für den Start des B-Planverfahrens.

Von Ines Sommer