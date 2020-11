Wismar/Rostock/Stralsund

Trendwende im Kreuzschifffahrt-Bau? Die MV Werften wollen offenbar als Konsequenz aus der Corona-Pandemie künftig kleinere und gegen Pandemien sichere Schiffe auf den Markt bringen. Ab 2023 sollen die Schiffe der Universal-Klasse auf Touristen ausgerichtet sein, die mehr Platz und Abgeschiedenheit an Bord schätzen.

Das legt ein noch internes Video von MV Werften, Konzern-Mutter Genting Hongkong und der konzerneigenen Reederei Crystal Cruises nahe, auf dem mit „Safe Ships“ für maximal 2000 Passagiere sowie umfangreichen Viren- und Bakterien-Schutz geworben wird.

Anzeige

„Die größten Privatbalkone auf See“

Mit diesem Schritt gingen die MV Werften einen völlig anderen Weg als den bisherigen der Ozean-Riesen der Global Class (9500 Passagiere, 342 Meter Länge). Das Video suggeriert: Die Zeit der Mega-Pötte in der Kreuzschifffahrt, die kaum Platz, lange Schlangen beim Check-in oder mit Menschen „überfluteten“ Sonnendecks und Restaurants böten, sei vorbei. Denn diese seien in vielen Häfen „nicht so gern gesehen“.

Zur Galerie Ab 2023 soll das erste der „Safe Ships“ der MV Werften ausgeliefert werden. Es sieht mehr Platz für Passagiere, große Balkone zum Sonnen und umfangreiche Ausstattung zur Viren-Bekämpfung vor.

Die Antwort auf die Corona-Pandemie und das Bedürfnis von Gästen nach mehr Abstand seien die neuen Schiffe der Universal-Klasse: die „Safe Ships“. Diese böten „20 Prozent mehr Platz pro Passagier“, heißt es im Video bei Youtube. Da ist von den „größten Privatbalkonen auf See“ die Rede, 5,3 Quadratmeter groß, mit Platz für zwei Liegen und regelbarem UV-Licht zum Sonnen.

Mehr zum Thema:

So wird thematisiert, dass sich 30 bis 50 Prozent der sowieso schon wenigen Passagiere möglichst viel in der Kabine aufhalten. „Es ist also nicht mehr nötig, zum Sonnenbaden auf das Sonnendeck zu gehen“, heißt es im Film. Auch zum Essen soll dieses Prinzip gelten – mit klappbarem Bett und Tisch. Speisen für sich und Gäste könnten dann in allen Bordrestaurants geordert werden.

MV Werften : Werden über Details später informieren

Die MV Werften äußern sich auf OZ-Anfrage nur knapp zum Video, bestätigen aber die Authentizität. Das Video sei in eine „interne Werft-App“ eingefügt worden, so Sprecher Stefan Sprunk. „Gut möglich, dass wir demnächst damit öffentlich werden.“ Detaillierte Informationen zu den Schiffen der Universal-Klasse seien „zu einem späteren Zeitpunkt“ geplant. Konkrete Fragen zu den Plänen rund um die Schiffe beantwortet das Unternehmen nicht.

Kommentar: Neue Schiffe bei den MV Werften: Wer setzt sich auf den Balkon ins UV-Licht?

Dafür gibt das Video Auskunft, das mittlerweile deaktiviert ist (die OZ hat eine Kopie gesichert). Bestens gerüstet sollen die „Safe Ships“ demnach gegen ansteckende Krankheiten und Pandemien sein. Dazu sei ein besonderes Konzept erarbeitet für „ Schiffe mit antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften“ sowie mit „maximaler räumlicher Distanz“. So sollen Aufzüge und Türen kontaktlos funktionieren. Titan-Dioxid-Beschichtungen „töten Viren und Bakterien auf allen Oberflächen ab“, ist zu hören. In Lüftungen soll UV-Licht Erreger erledigen. In Fluren und Treppenhäusern der Schiffe sei für die Passagiere Einbahnverkehr geplant. Überwachungskameras mit Temperatursensoren sollen gar „Passagiere mit Fieber erkennen“.

Genting-Boss bald bei Wirtschaftsminister Glawe Wie geht es weiter auf den MV Werften? Im Oktober hat der Bund 193 Millionen Euro Rettungskredite gebilligt, um den Bau der Luxus-Yacht „ Endeavor“ in Stralsund und der „ Global Dream“ in Wismar fortsetzen zu können. Über weiteres Staatsgeld soll im Dezember entschieden werden. Insgesamt sind 500 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes im Gespräch. Dann geht es um mindestens sechs Schiffe der Universal-Klasse. Vorbereitet werden die Universal-Schiffe, erklärt MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Der Chef der Konzernmutter Genting Hongkong komme in 14 Tagen „und will darüber berichten, wie weit er ist“. Bereits in der kommenden Woche habe er Gespräche mit der Geschäftsführung der MV Werften und den Gewerkschaften, so Glawe. Wie viele Mitarbeiter auf den Werften bleiben können, hänge von verschiedenen Faktoren ab. „Die MV Werften müssen planen, wie viele Arbeitsstunden für die vorhandenen und künftigen Projekte nötig sind und wie viel Manpower man dafür braucht. Daraus ergibt sich das Personal.“ Derzeit werde die Produktion von „Global 1“ und „ Endeavor“ wieder hochgefahren. Glawe: „Das Unternehmen muss jetzt die Arbeit für die nächsten Jahre organisieren.“

Auf den in der Corona-Krise angeschlagenen Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund sollen nach Fertigstellung des ersten Schiffes der Global Class („ Global Dream“) und der Luxus-Yacht „ Endeavor“ künftig die Universal-Schiffe gebaut werden, ist aus der Politik zu hören. So haben es Bundes- und Landesregierung laut Unterlagen formuliert, als Bedingung für umfangreiche finanzielle Staatshilfen. Anfang Oktober gewährte der Bund 193 Millionen Euro Kredite, auch für die Neuausrichtung der Werften. Von mindestens sechs Universal-Schiffen war da die Rede. Weiteres Geld soll im Dezember fließen.

Große Hotel-Ketten sollen einzelne Schiffe nutzen

Wie viele Beschäftigte die MV Werften derzeit noch haben, beantwortet das Unternehmen nicht. Seit dem Frühjahr sind die meisten in Kurzarbeit. War früher von rund 3100 Mitarbeitern die Rede, steht derzeit die Angabe „über 2800“ auf der Werften-Internetseite.

Für die „Safe Ships“ der Universal-Klasse könnte es laut Video große Pläne geben. Betrieben von der Crystal Cruises, sollen Hotel-Ketten ganze Schiffe nach ihren Bedürfnissen herrichten lassen können; Maschinen und Anlagen sollen aber gleich sein. Das senke die Kosten auf den Werften. Die Auslieferung des ersten Schiffs sei ab 2023 geplant.

Von Frank Pubantz