Saisonende: Rügen-Fähre steuert Winterlager in Stralsund an

Stralsund

Saisonende für die traditionsreiche Rügen-Fähre: Die Reederei „ Weiße Flotte“ hat den Betrieb der Fährverbindung zur Insel Rügen zwischen Stahlbrode und Glewitz für dieses Jahr eingestellt. Die Wintermonate werden für Wartungsarbeiten an den Schiffen genutzt. Dafür hat die Motorfähre „Stahlbrode“ am Dienstag bereits das Winterlager in Stralsund bezogen.

Fährbetrieb am Sonntag beendet

„Die Schiffe sind am Sonntag zum letzten Mal für dieses Jahr zwischen Stahlbrode und Glewitz über den Sund gependelt. Der Fährbetrieb ist beendet, die Saison 2020 planmäßig abgeschlossen. Wir rüsten für die im Winter anstehenden Arbeiten“, teilte Stephan Treitmann, Mitarbeiter der „ Weißen Flotte“ in Stralsund am Dienstag mit.

Motorfähre „Stahlbrode“ soll dieses Jahr noch in die Werft

In die Wintersaison ist am Dienstag bereits die Motorfähre „Stahlbrode“ gestartet. Die Autofähre legte in Stahlbrode ab und nahm Kurs auf Stralsund. „Im Hafen der Hansestadt geht das Schiff ins Winterlager“, erläutert Stephan Treitmann. Dafür steuerte die Motorfähre den Liegeplatz 21 im Stralsunder Hafen an. „Am Schiff sind Wartungsarbeiten vorgesehen, die im Winterlager durchgeführt werden“, kündigt der Reederei-Mitarbeiter an. Die „Stahlbrode“ fungiere außerdem als Reserveschiff. „Sollte ein anderes Fährschiff, zum Beispiel an der Wittower Fähre, durch Havarie ausfallen, ist die ’Stahlbrode’ kurzfristig als Ersatz einsetzbar.“ Allerdings wird dies nicht durchgängig über die Wintermonate der Fall sein. „Die ’Stahlbrode’ geht dieses Jahr auch noch in die Werft“, begründet Stephan Treitmann. „In der Werft sollen die Antriebe regeneriert und das Schiff für die nächste Saison auf Vordermann gebracht werden.“

Seit mehr als einem Viertel Jahrhundert

Das Schwesterschiff der „Stahlbrode“, die Motorfähre „ Glewitz“ soll nach dem Saisonabschluss am Einsatzort der Rügen-Fähre in Stahlbrode verbleiben. Beide Schiffe wurden 1965 gebaut und sichern in der Saison den Betrieb auf der Schiffsverbindung vom Festland zur Insel Rügen ab. Schon 26 Jahre pendeln Fähren in den Sommermonaten mehrmals in der Stunde zwischen Stahlbrode und Glewitz über den Strelasund. Pro Überfahrt können die beiden gleichnamigen Motorfähren jeweils bis zu 45 Autos und 300 Passagiere befördern.

Von Udo Burwitz