Am Ende hat sich die Sektflasche als ähnlich zäh erwiesen wie die Bau- und Sanierungsarbeiten an der Ostmole selbst. Fünf Anläufe brauchten Oberbürgermeister Alexander Badrow und Wirtschaftsminister Harry Glawe (beide CDU) am Freitag, bis die Flasche zerschellte, um den neuen Wasserwanderrastplatz an der Mole auf dem Dänholm zu taufen.

Nach knapp zweijähriger Sanierungs- und Bauzeit ist die Ostmole feierlich eröffnet worden. Doch der getaufte „Möwensteg“, der Platz für insgesamt 25 größere Boote und Schiffe bietet, ist nur ein Teil eines Mammutprojektes. „Bereits vor neun Jahren haben die ersten Planungen für eine Sanierung der etwa 240 Meter langen Ostmole begonnen“, erklärte Michael Lüdtke, Vorsitzender des Wassersportzentrums. Diese war für das 1935 gebaute Objekt dringend notwendig geworden. 2015 überbrachte Wirtschaftsminister Harry Glawe den ersehnten Fördermittelbescheid des Landes, der Baustart erfolgte im August 2017.

7,41 Millionen Euro sollten ursprünglich investiert werden, darin enthalten unter anderem der Rückbau der alten Ostmole, Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in den maritimen Lebensraum und die Kosten für den neuen Steg 6, an dem künftig auch Kreuzfahrtschiffe festmachen können.

Doch im Verlauf kam es immer wieder zu Verzögerungen und vor allem zu Kostensteigerungen. Am Ende werden insgesamt 9,86 Millionen Euro in das Projekt geflossen sein, von denen 90 Prozent vom Land gefördert werden. Die verbleibenden zehn Prozent haben das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund und das Wassersportzentrum Dänholm, als künftiger Betreiber, übernommen.

Weltkriegsmunition trieb Kosten in die Höhe

Maßgeblich zur Kostenexplosion beigetragen haben die Kampfmittelsondierungen, die zwingend erforderlich waren, da die Ostmole im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden war. Bei den Arbeiten stellten die Taucher dann auch 33 sogenannte Verdachtsfälle fest, die näher untersucht werden mussten. Insgesamt betrugen am Schluss allein die Kosten für die Kampfmittelsondierung 2,5 Millionen Euro.

Auch die komplizierten Wrackbergungsarbeiten und die Unmengen von belastetem Schlick, der auf einer Deponie entsorgt werden musste, ließen die Kosten steigen. Hinzu kam nach Abbruch der Ostmole der so baufällige Landzugang, dass auch seine Erneuerung einschließlich Kampfmittelsondierung in das Projekt mit aufgenommen werden musste. Nicht zuletzt sorgten schwierige Wetterverhältnisse immer mal wieder für Zwangspausen und damit Verzögerungen.

Eröffnung eigentlich im Sommer 2018 geplant

„Doch jetzt sind wir einfach nur froh, dass alles fast fertig ist“, sagte Michael Lüdtke bei der Eröffnung. „Im Moment gibt es zwar noch keinen Strom auf den Stegen, doch ich hoffe, dass wir das in den nächsten Tagen lösen.“

Die ursprüngliche Eröffnung der Ostmole war im Sommer des vergangenen Jahres geplant. „Aber es ist schön, dass der jetzigen Saison nichts im Wege steht“, so Michael Lüdtke. Gerade für die Wassersportler waren die sich hinziehenden Bauarbeiten zu einer wahren Geduldsprobe geworden, denn immerhin fehlten im vergangenen Sommer 250 Liegeplätze.

Touristiker: Großartig für die Wassersportler

Über die Fertigstellung der Ostmole freute sich auch André Kretzschmar, Leiter der Tourismuszentrale Stralsund. „Das ist großartig, denn die Wassersportler sind eine wichtige Zielgruppe für uns.“ Er denke dabei durchaus auch an die Gäste der Kreuzfahrtschiffe. „Immerhin haben wir pro Jahr etwa 100 Anleger in unserer Stadt.“

Im Hinblick auf die geplanten Bauarbeiten auf der Hafeninsel sei der Liegeplatz auf dem Dänholm umso wichtiger. „Ich sehe das nicht nur als eine Ausweichmöglichkeit, sondern gerade wegen der attraktiven Lage als eine langfristige Chance“, so André Kretzschmar.

