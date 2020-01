Sanierung der Stralsunder Gagarin-Schule: Worauf sich Schüler freuen können

Stralsund

Den Umgang mit einem Bagger hat der studierte Bauingenieur Alexander Badrow nicht verlernt. Bei einem öffentlichen Baustellenrundgang an der Juri-Gagarin-Schule Ende vergangener Woche stellte Stralsunds Stadtoberhaupt das mal wieder unter Beweis. Badrow zog sich gelbe Gummistiefel und eine orangefarbene Weste an, setzte einen Helm auf und schwang sich ins Fahrerhäuschen eines Baggers auf dem Schulgelände. „Hat richtig Spaß gemacht“, befand er, nachdem er mehrmals Schutt von A nach B schaufelte.

Apropos Schutt: Der liegt derzeit an vielen Ecken des Schulhofes, der ziemlich matschig ist und so gar nicht nach großer Pause aussieht. Spielgeräte sind abgebaut, die markante Holzrakete, die an den Namensgeber der Schule erinnert, wurde eingelagert. Grund ist die große, seit Oktober 2019 laufende Sanierung, für die die Stadt sieben Millionen Euro veranschlagt hat. Rund 4,6 Millionen Euro sind EU-Fördergelder, das Land schießt 560 000 Euro als Sonderbedarfszuweisung zu.

Neuer Hort, neue Halle, neue Mensa

Zudem wird gerade zugunsten eines neuen Hortgebäudes, betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund, die alte Turnhalle abgerissen. Eine neue soll auf der anderen Seite der Schule errichtet werden, auf der Grünfläche, wo gerade noch ein trostloser Bolzplatz ist. Kostenpunkt: „Dreieinhalb Millionen Euro, mindestens“, schätzte Jörn Tuttlies, der die Abteilung Schule, Sport und Zentrales Gebäudemanagement in der Stadtverwaltung leitet. „Die Zeiten, als solche Einfeldhallen für eine Million Euro zu haben waren, sind lange vorbei.“

Für Umbau und Neugestaltung der Schule ist Christoph Meyn von der Stralsunder Planungsgesellschaft gmw verantwortlich. „Wir erhalten das Kernschulgebäude, das großzügige Treppenhaus und die breiten Flure“, erläuterte er. Ein Fahrstuhl werde eingebaut, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Mehr Toiletten soll es auch geben. Die dominierende Fassadenfarbe werde ein sandiges Beige mit gelben und orangefarbenen Akzenten. Den Haupteingang verlegt er von der Wallensteinstraße in die Straße Vogelwiese.

Eine neue Mensa und einen neuen Mehrzweckbereich soll es geben, der nicht nur zum Mittagessen, sondern auch für Stadtteilveranstaltungen zur Verfügung steht. Die Raumgestaltung werde auf vier Klassen pro Jahrgangsstufe angelegt.

Architekt Christoph Meyn erläutert im Schulgebäude anhand eines großen Plans, wie alles einmal aussehen soll. Die Schüler freuen sich jetzt schon drauf. Quelle: Stefan Sauer

„Kiss-and-go-Zone“ soll Verkehr entzerren

Die rund 400 Schüler werden seit Beginn des Schuljahres in der Ausweichschule an der Arnold-Zweig-Straße unterrichtet, wo zuletzt die Schillschüler untergebracht waren. „Wir haben uns eingelebt“, berichtete die stellvertretende Schulleiterin Anne-Kathrin Beer. Der Umzug sei zwar anstrengend gewesen, aber besser so, als wie bei einer größeren Renovierung in den 1990er Jahren. „Die fand bei laufendem Betrieb statt“, blickte sie zurück. Neue Fenster, neue Toiletten, neue Heizung – Schüler und Lehrer mussten viel Baulärm ertragen.

Schon jetzt würden sich die Kinder auf die neue Schule freuen, erzählte Beer. Und manch einer bedauere bereits, dass er nach Abschluss der Sanierung kein Grundschüler mehr sein werde. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Schule – mit Turnhalle und Hort – zum Schuljahresbeginn 2021/2022 übergeben werden. Dann auch mit „Kiss-and-go-Zone“, einer Fläche an der Vogelwiese, auf der Eltern ihre Kinder in Ruhe verabschieden können. Dadurch soll der allmorgendliche Verkehrswust aufgelöst werden, der durch die Elterntaxis entstanden war.

Schule statt Schützenfest Nachdem die Stadt Stralsund1959 mit dem Bau des Viertels Knieper Nord begann, musste in der Folge eine Schule her. Spatenstich für die POS Knieper Nord I war 1961 im Bereich der Vogelwiese, wo zuvor die Schützenfeste ausgetragen wurden. Zur feierlichen Eröffnung 1962 wurden 650 Jungen und Mädchen eingeschult. Nach dem ersten Mann im Weltraum wurde die Schule erst 1969 benannt. Bemerkenswert ist auch das Rekordschuljahr 1972/73. Damals wurden dort 1117 Schüler unterrichtet, es gab allein sechs erste Klassen. Seit 1999/2000 ist „die Juri“ eine reine Grundschule, die von rund 400 Kindern besucht wird, die mitunter spezielle Förderbedarfe haben.

