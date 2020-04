Niepars

Wenn investieren, dann richtig – das war die Meinung des Amtsausschusses in Niepars, als sich die Runde im Dezember 2019 dazu durchrang, 550 000 Euro in die Hand zu nehmen, um das Verwaltungsgebäude gleich aufs Modernste zu sanieren.

Im Sommer warm, im Winter kalt

Vor allem das nicht isolierte Dach macht den Mitarbeitern zu schaffen. Doch nur eine Isolierung anzubringen, hätte sich bei dem über 20 Jahre alten Gebäude nicht gelohnt, deshalb soll nun gleich das ganze Dach neu gedeckt und gedämmt werden.

Anzeige

Die Dachkonstruktion bleibt erhalten, alles andere wird erneuert. Nachdem das Dach neu gedeckt ist, soll eine Fotovoltaikanlage drauf, so hat man gleich eine energetische Verbesserung. Daran halten die Amtsausschussmitglieder in Niepars fest.

Weitere OZ+ Artikel

Projekt plötzlich 230 000 Euro teurer geworden

Nach fünf Ausschreibungen musste das Bauamt jetzt jedoch schmerzlich erkennen: Das Projekt wird viel teurer. 780 000 Euro hatte der Nieparser Vergabeausschuss zum Schluss auf der Uhr. Heizung und Elektro haben allein schon je ein 20 000-Euro-Plus. Aber auch alle anderen Gewerke haben gewaltig zugelegt.

In einer Sondersitzung sollten die Mitglieder des Amtsausschusses nun entscheiden, wie es weitergeht. Einig wurde man sich ziemlich schnell in einem Punkt: Die Baumaßnahme soll durchgezogen werden, denn man sehe auch die Verantwortung für die heimischen Wirtschaft, die wegen der Corona-Krise in schwieriges Fahrwasser kommt. Andererseits könne man auch nicht darauf vertrauen, dass das Projekt irgendwann noch mal billiger wird.

Sind 800 000 Euro zu rechtfertigen?

Doch knapp 800 000 Euro ausgeben? Das kann sich das Amt – und dahinter stehen ja die acht Gemeinden, die selbst noch nicht wissen, wie sie aus der Corona-Krise herauskommen – nicht leisten. Kämmerin Annette Nickel hatte schon mal einen kurzen Überblick über die Gewerbesteuereinnahmen parat. Einbrüche von bis zu 16 Prozent sind bereits sichtbar. Was dann für eine gewaltige Baumaßnahme nur einen Schluss zulässt: drastisch einsparen.

Braucht man wirklich einen Fahrstuhl ?

Dieser Ansatz führte automatisch zu einer Debatte, ob so ein Amtsgebäude einen Lift braucht oder nicht? Wenn ja, könnte man ja die Vorarbeiten schon erledigen und baut später nur noch den Fahrstuhl ein. Die andere Idee: Man streicht den Aufzug ganz. Und auch der Fassadenanstrich könnte wegfallen.

„Die Leute werden immer älter, wir haben da auch eine Daseinsfürsorge“, sagt Bauamtsleiterin Silke Nickel. „Aber können wir Ausgaben von rund 800 000 Euro vor unseren Bürgern rechtfertigen. Außerdem hat ein Lift auch Folgekosten, die nicht zu unterschätzen sind“, entgegnete Thomas Kamphues ( CDU), Bürgermeister aus Lüssow.

Lift-Einbau nur verschieben?

„Nach unseren ersten Schätzungen, sollte der Fahrstuhl so bei 40 000 Euro kosten. Jetzt steigt das exorbitant“, so Amtsvorsteher Fred Schulz-Weingarten und gab zu bedenken: „Vielleicht sollten wir den Lift einfach verschieben, vielleicht gibt es ja später mal Fördermittel dafür. Außerdem gehe ich davon aus, dass die Firmen jetzt einen Corona-Aufschlag eingerechnet haben …“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Iris Basinski ( CDU), Bürgermeisterin von Jakobsdorf, sagte: „Ich war erst für den Fahrstuhl, aber wenn ich jetzt die Kosten sehe, habe ich doch Bedenken. Man müsste einfach die Möglichkeit schaffen, dass Bürger mit Beeinträchtigungen im Erdgeschoss ihre Anliegen loswerden können. Der entsprechende Mitarbeiter kommt dann eben runter.“ Der Vorschlag fand breite Zustimmung.

Amtsausschuss verzichtet auf Lift

Bei einer Enthaltung entschied der Amtsausschuss schließlich, den Fahrstuhl zu streichen. Die rund 40 000 Euro, die für die Lift-Vorbereitungsarbeiten eingeplant waren, sollten fürs Streichen der Fassade eingesetzt werden. „Die Leute müssen auch sehen, wohin das Geld fließt“, so Susanna Masur ( CDU) aus Steinhagen.

Alte Bausumme ist dennoch nicht zu halten

Ein kleines Vordach am Eingang wurde ebenso auf die Wunschliste gesetzt. Dass auch noch die Kosten für den neuen Computer-Arbeitsplatz im Erdgeschoss von der 40 0000-Euro-Einsparung bezahlt werden können, ist eher unwahrscheinlich. Deshalb war sich die Runde durchaus darüber im Klaren, dass die Investitionssumme von 550 000 Euro nicht zu halten ist. Im Moment ist von 595 000 Euro die Rede.

Lüssow hilft mit Kredit

Trotz Einsparung viel Geld, das zum großen Teil erst mal von der Gemeinde Lüssow vorgestreckt wird. Denn die dank bisher sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen gut situierte Kommune gewährt dem Amt einen Kredit über 400 000 Euro (0,3 Prozent Zinsen über 15 Jahre). Das „Abstottern“ macht sich in einer höheren Amtsumlage bemerkbar, die hatten aber alle in ihren Haushaltsplänen bereits berücksichtigt. Der Rest kommt aus der Rücklage.

Gute Nachricht: Baugenehmigung ist da

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Baugenehmigung für das Sanierungsprojekt liegt vor. „Wir können am 11. Mai mit den Arbeiten beginnen“, sagt die Nieparser Bauamtsleiterin Silke Lüsch. Geplant ist, bis zur 45. Kalenderwoche fertig zu sein.

Lesen Sie auch:

Mehr zur Autorin

Von Ines Sommer