Sommerspaß 2021 im neuen Stralsunder Strandbad? Das können wir uns abschminken. Denn dort, wo schon längst das Wummern der Unterwasser-Maschinen zu hören sein sollte, ist noch alles still. Den Einheimischen ist es nicht entgangen: Der Sanierungsstart hat sich verzögert. Weil die Beratungen mit dem Landesförderinstitut länger liefen als gedacht und sich so auch die Ausschreibung verschob, wie die Stadtverwaltung auf OZ-Anfrage mitteilte. Erst im Dezember gab die Bürgerschaft grünes Licht und erteilte der Harald Gollwitzer GmbH, Spezialtiefbau, Erd- und Tiefbau aus Floß in der Oberpfalz, den Auftrag für die Wasserbauarbeiten, die heute mit der Bauanlaufberatung endlich beginnen sollen.

Gehweg direkt auf der Spundwand

„Verlängerung der Sundpromenade“ ist der erste Abschnitt überschrieben. Dahinter stecken die Sanierung der Spundwand und der Neubau des Gehweges entlang der Uferkante sowie der Bau eines Terrassenplatzes am Wasser. Erinnert sei hier an das idyllische Bild einer Sitztreppe mit Blick auf den Sund, das bereits mehrfach die Runde machte. Rund drei Millionen kostet der Umbau, 2,5 Millionen Euro fließen als Förderung. In alle drei Abschnitte (Seebrücke und Sportstrand folgen noch) sollen 8,4 Millionen Euro gesteckt werden.

Ganz bei Null starten die Arbeiten aber nicht. Denn bevor im Oktober der Fördermittelbescheid in Stralsund eintrudelte, war schon das Baufeld frei geräumt worden. 19 Container müssen weichen. Sie dienten von 1992 bis zum Neubau des DLRG-Vereinshauses 2015 als Domizil für die Rettungsschwimmer Kosten: 640 000 Euro), beherbergten aber auch die Gaststätte. Für die Arbeiten waren teilweise wegen der Asbestbelastung besondere Schutzvorkehrungen für Abbruch und Entsorgung der Container getroffen worden. Das Ganze kostete 55 000 Euro.

2017 verschwanden die letzten alten Brückenteile Die Sehnsucht nach einer kleinen Seebrücke ist für viele Stralsunder nachvollziehbar, haben sie doch noch die Zeiten erlebt, als die Brücke nicht nur einen Turm mit Rettungsschwimmern beherbergte. Legendär waren die Rutsche und das Fünf-Meter-Sprungbrett, ein kleiner vorgebauter Ponton sorgte im Nichtschwimmer-Bereich für Abwechslung. Doch das ist vorbei. Schon im Frühjahr 2013 musste die gesamte Anlage gesperrt werden. Eine Bauwerksprüfung hatte ergeben, dass tragende Teile durch Korrosion so stark geschädigt waren, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte. Nur zum Sundschwimmen gab es jährlich eine Ausnahmegenehmigung, doch das war 2016 auch endgültig vorbei. Herbst- und Winterstürme, aber auch der starke Frost hatten der Brücke im Februar 2017 den Rest gegeben. Das Tiefbauamt reagierte sofort: Mit einem Kranausleger auf einem Schwimmponton wurden die losen Teile von der Steganlage entfernt, herumschwimmende Teile eingesammelt und entsorgt. Doch der Einsturz war nur noch eine Frage der Zeit, und so rollten im November 2017 die Abrissbagger an – und weg waren sie, die letzten Teile der Stralsunder Badeanstalt. Aber die Stralsunder sind jetzt gespannt auf das Neue. iso

Eigentlich war Baustart im Oktober

Die Verzögerung macht den bisherigen Zeitplan zunichte. „Wir hoffen, dass nun alles gut läuft und wollen in diesem Jahr mit dem ersten Abschnitt fertig sein“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) im OZ-Gespräch. Erst in der zweiten Bauphase, also frühestens 2022, rückt der Steg-Neubau in den Mittelpunkt. Da eine neue Konstruktion geplant ist, könne man gleich was Schönes draus machen, so Badrow vor einem Jahr über den Traum der Stralsunder CDU von einer Seebrücke.

Mittlerweile konnte sich die Mehrheit mit dieser Vision anfreunden. So ist nun auch die Rede davon, dass eine gastronomische Einrichtung auf der Brücke nicht fehlen darf, in welcher Form auch immer. „Wir haben auch die Idee, Sprungturm und/oder eine Rutsche zu bauen, um das Strandbad aufzuwerten. So ähnlich, wie es früher in der Badeanstalt immer gewesen ist“, lässt sich das Stadtoberhaupt entlocken, betont aber, dass das Steg-Projekt noch im Entstehen ist.

Bauausschuss: Es geht um die Verlängerung der Promenade

Im Bauausschuss gab es zuvor rege Debatten um die geplante Strandbadsanierung. Es werde keine Badeanstalt geschaffen, sondern nur die Promenade erweitert. So entstehe ein Konflikt zwischen den Badenden und den Spaziergängern. Außerdem könne statt eines betonierten Übergangs lieber ein natürlicher Strand gebaut werden, dann müsse kein barrierefreier Zugang geschaffen werden, und die Badetreppen wären ebenfalls unnötig. Damals hieß es von der Stadtverwaltung, dass sich der Freizeitbereich deutlich von dem nördlichen Abschnitt unterscheide. Es gebe große Sandverlagerungen, deshalb hatte man früher vor der Errichtung einer Spundwand schon für große Steinaufschüttungen gesorgt, um den Sandbereich zu sichern.

Sanierungsareal soll später als Freizeitbereich dienen

Die OZ fragte jetzt noch einmal im Rathaus nach. „Der Weg entlang der Spundwand wird als Gehweg ausgeschildert, der Radverkehr wird nicht zugelassen. Mit dem bestehenden Rad- und Gehweg hinter dem Strandbad ist bereits ein gutes Angebot für Radler vorhanden“, heißt es auf unsere Anfrage von Dr. Frank-Bertolt Raith, dem Leiter des Amtes für Planung und Bau.

Der Abschnitt des Strandbads, bei dem jetzt die Spundwand saniert werde, solle zukünftig als Freizeitbereich dienen – mit Fitnessgeräten und Strandspielplätzen für Beachvolleyball und dergleichen. „Der Zugang zum Wasser kann hier auch nur über die Wassertreppen erfolgen.“ Der vorrangige Bereich für die Badegäste soll sich weiterhin im nördlichen, bereits fertig gestellten Abschnitt, sprich Freibad, konzentrieren.

Ausnahme fürs 56. Sundschwimmen

Eine Ausnahme soll es trotz Bauarbeiten fürs traditionelle Sundschwimmen am 3. Juli geben. Hier sind DLRG und Stadt im Gespräch, um für eine kurze Zeit eine Lösung zu finden, so dass der Wettkampf samt Vor- und Nachbereitung durchgeführt werden kann.

Nach der Corona-Absage 2020 hoffen die Organisatoren natürlich, dass das „56.“ diesen Sommer über die Bühne gehen kann. „Wir hatten den Teilnehmern angeboten, dass ihre Anmeldung dann schon für 2021 gilt, 1080 Schwimmer haben das genutzt. Damit sind wir voll“, erklärt Org-Chef Ulf Schwarzer der OZ, warum es in diesem Jahr keine Anmeldung Anfang Januar gab.

