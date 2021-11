Stralsund

Blick zurück in die 1870er Jahre, als Stralsund noch eine Festungsstadt war. Die Autoren Andreas Neumerkel und Jörg Matuschat schreiben in ihrem Buch „Von der Arschkerbe bis Zipollenhagen – Stralsunder Straßen und ihre Geschichte“ über die Sarnowstraße: „Wälle, Bastionen, Gräben und Schanzen, die die Stadt umgaben, sollten Stralsund uneinnehmbar machen. Erst als der Festungscharakter im Jahr 1873 fiel, konnte man mit dem Ausbau der Vorstadtbereiche zu Wohn- und Industriegebieten beginnen. Damals gingen bei der Stadt umgehend Gesuche mit der Bitte um Baugenehmigung für massive Häuser ein. Das Areal in unmittelbarer Nähe zum Strelasund war als Bauplatz natürlich besonders gefragt. So entstand schon kurz nach der ,Entfestung’ die Sarnowstraße, an der hauptsächlich reiche Bürger – Ratsherren, Kaufleute, Juristen, Ärzte, Lehrer – mondäne Villen errichteten.“

Das Haus der heutigen Sarnowstraße Nummer 12 errichtete der Rentier August Emil Bier. Rentier heißt, dass er von seinen Kapitalerträgen lebte. Er war der Sohn eines Berliner Brauereibesitzers und lebte als Rittergutsbesitzer in Schlesien, bevor er nach Stralsund ging. Er heiratete die Tochter des reichen Stralsunder Kaufmanns Gustav Siewert.

Sturmfluten setzen Grundstück ständig unter Wasser

Zuvor hatte er 1878 ein Baugesuch für die Errichtung eines Hauses an der Sarnowstraße gestellt. Der damalige Stadtbaumeister überprüfte die Anfrage noch am selben Tag und hatte nichts einzuwenden. Die stadtbekannte Baufirma Dehmlow und Möllhusen errichtete daraufhin das villenartige Haus im Jahre 1879. Noch im selben Jahr kam ein Stallgebäude im großen Garten hinzu. August Emil Bier wurde 1886 zum Ratsherren ernannt. Wegen Krankheit trat er 1892 zurück. Er verstarb acht Jahre später.

Das Grundstück reichte früher unmittelbar bis an den Sund. Die Sundpromenade auf die Höhe des heutigen Ernst-Thälmann-Denkmals wurde erst 1911 gebaut. Die Besitzer der dortigen Grundstücke waren seinerzeit alles andere als begeistert, dass sie einen Teil hergeben mussten. Der Nachteil der unmittelbaren Lage am Strelasund war aber auch, dass ihre Gärten bei Sturmfluten ständig überschwemmt wurden.

Von Kai Lachmann