„Saubermacher“ aus Stralsund: Zugputzer am Sonntag im TV

Stralsund

Ohne Sauberkeit geht nichts in unserer modernen Welt. Dennoch genießen die Menschen in der Reinigungsbranche oft nur ein geringes Ansehen – bei niedrigem Lohn und anstrengender Arbeit. Doch wer sind die Leute, die Deutschland zum Glänzen bringen, und wie sieht ihr Alltag aus? Für die ZDF-Reportage „Die Saubermacher“ haben die Filmemacher Enrico Demurray und Charlotte Gerling genau diese Leute aufgespürt. Dafür waren sie auch in Stralsund.

Während sie in Hessen Putzfrau Michaela R. begleitet haben, beleuchteten sie im brandenburgischen Wriezen die hohen Hygienestandards eines Krankenhauses – und in Stralsund waren die Filmemacher mit der Nachtschicht am Bahnhof unterwegs.

Wenn es dunkel wird, werden in der Hansestadt die Innenbereiche von Zügen gesäubert. Vier bis sechs Männer und Frauen wischen, schrubben und putzen die Fenster und die Toiletten der Züge. Bis zu sieben ICE können gleichzeitig abgefertigt werden. Erst gegen 4 Uhr ist Feierabend. Die Nachtarbeit ist anstrengend und zehrend, und es gibt deswegen auch Zuschläge. Die sollen helfen, das Personal zu halten.

Wer also den Stralsunder „Saubermachern“ im erst 2020 eröffneten ICE-Boxenstopp über die Schulter gucken will, sollte am Sonntagabend gegen 18 Uhr das ZDF einschalten. Die Reportage ist jetzt aber auch schon in der ZDF Mediathek zu finden.

Von Kay Steinke