Ein Saufgelage von drei Männern ist am Montagabend in Stralsund eskaliert. Ein 36-Jähriger soll laut Polizei einen 62-Jährigen mit dem Messer angegriffen haben. Bisher ist jedoch keiner Vernehmungsfähig. Der Hinweisgeber ist zu betrunken, der Verletzte im Krankenhaus – der Tatverdächtige in der Psychiatrie.