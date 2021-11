Schärfere Corona-Regeln: Was ab Sonnabend auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt gilt

Stralsund

Der Stralsunder Weihnachtsmarkt startet ab Sonnabend mit einem schärferen Hygiene-Konzept. Galt ab Donnerstag nur 2G, so wird ab Sonnabend nachgebessert. Wer dann auf den Weihnachtsmarkt will und Mutzen essen oder Glühwein trinken will, braucht dann nicht nur einen Genesenen- oder Impfnachweis, sondern auch einen tagesaktuellen Schnell-Test. Es gilt dann die sogenannte 2G-Plus-Regel. Dafür wurden an den Märkten am Alten Markt und am Neuen Markt extra zwei Corona-Testzentren aufgemacht.

Erfahrung gesammelt mit der 2G-Plus-Regel haben die Weihnachtsmarktbetreiber bereits am Donnerstag. Denn für den Keller als Innenbereich galt bereits die 2G-Plus-Regel. Ein Sicherheitsdienst hat dort die Zugang mit Test streng kontrolliert. Dadurch sind die Besucherzahlen bereits eingebrochen, dennoch hoffen die Betreiber, dass der Weihnachtsmarkt noch weiterlaufen kann.

Stefan Kerth (SPD): „Begegnungen im Freien auf Weihnachtsmärkten sollen möglich bleiben.“

Optimistisch stimmt da ein Zitat von Vorpommern-Rügen-Landrat Stefan Kerth (SPD). „Es ist in der derzeitigen Situation extrem wichtig, dass jeder selbst aktiv auf die Verhaltensregeln achtet. Das A und O ist die Kontaktvermeidung“, sagt er. Dennoch: „Da die Bevölkerung ’corona-müde’ ist, halte ich es für falsch, auch Außenkontakte strikt zu verbieten. Es ist sinnvoller, geordnete Begegnungen im Freien z. B. Weihnachtsmärkte stattfinden zu lassen. Wir haben den Verlauf der Pandemie selbst in der Hand. Vielmehr als alle denken. Wenn wir unsere Kontakte reduzieren und mutig auf die zugehen, die gleichgültig und egoistisch sind, tragen wir alle ein Stück dazu bei, dass möglichst bald wieder Normalität in unseren Alltag einzieht.“

Ab Montag wahrscheinlich strengere Regeln auch im Einzelhandel

Spätestens ab Montag greifen jedoch auch in Vorpommern-Rügen schärfere Regeln, wenn die Corona-Warn-Ampel länger auf „rot“ stehen bleibt. Bleibt es drei Tage so, gelten ab Montag Ausgangsbeschränkungen – allerdings nur für Ungeimpfte. Dort dürfen sich dann nur noch höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen – Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 nicht mitgezählt. Auch im Einzelhandel gilt dann teilweise 2G – allerdings nicht in Läden des täglichen Bedarfs, Supermärkten, Baumärkten oder Apotheken.

Von bw, az, kst