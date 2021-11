Stralsund

Die Corona-Regeln werden ab Dezember im ganzen Bundesland und somit auch in Vorpommern-Rügen verschärft. Die Maßnahmen treffen hauptsächlich ungeimpfte Menschen. So gilt ab Mittwoch im Einzelhandel die 2G-Regelung. Das bedeutet, dass nur noch vollständige geimpfte oder genesene Personen Zutritt zu den Läden erhalten. Ausgenommen von der Regelung sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie beispielsweise Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Optiker, Tankstellen oder Zoohandlungen. In Modegeschäften und im Elektromarkt gilt hingegen beispielsweise die 2G-Regel.

In vielen Bereichen nur noch „2G plus“

Noch härter trifft es den Stralsunder Weihnachtsmarkt: Hier gilt ab Mittwoch „2G plus“. Die 2G-plus-Regelung bleibt weiterhin bestehen für den Innenbereich von Restaurants, im Kino, Schwimm- und Spaßbädern, in Fitness­studios, in Tanzschulen, in Spielbanken und Spielhallen, in soziokulturellen Zentren sowie im Kosmetik- oder Tattoostudio und bei Sportveranstaltungen im Außenbereich. Ausgenommen sind Friseurbesuche. 2G-plus bedeutet, dass der Zutritt nur geimpfte und genesene Personen gestattet ist, die einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen können. Ausgenommen von der 2G-plus-Regelung sind beispielsweise Kinder, die noch nicht 7 Jahre alt sind. Kinder von 7 bis 11 Jahren müssen dann ebenfalls einen negativen Test vorweisen.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Zudem gibt es eine Kontaktbeschränkung für ungeimpfte Menschen. So gilt für private Treffen im Innenbereich eine Beschränkung auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Draußen dürfen sich hingegen zehn Personen unabhängig der Anzahl der Haushalte treffen. Nicht mitberechnet werden Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren.

Entsprechend der Corona-Lage hat auch die Stralsunder Stadtverwaltung entsprechende Maßnahmen verabschiedet. So bleiben die städtischen Verwaltungsgebäude grundsätzlich für den Besucherverkehr geschlossen. Laut Hansestadt sollen die Mitarbeiter für die Bürger dennoch erreichbar bleiben – und zwar nach Terminvereinbarung.

Was für die einzelnen Gebäude und die Ämter gilt

Das Rathaus ist für den Publikumsverkehr geschlossen, es können jedoch weiterhin Einzeltermine vereinbart werden. Zu dem tagen auch weiterhin die Gremien der Bürgerschaft, mit eingeschränkter Öffentlichkeit. Mit Eintritt in das Rathaus sind die aktuell geltenden Corona-Vorschriften einzuhalten.

Innenbereiche des Zoos werden geschlossen

Alle Verwaltungsstandorte des Amtes für Kultur, Welterbe und Medien sind gleichzeitig auch Standorte mit kultureller Nutzung. Das betrifft die Musikschule, die Stadtbibliothek, die Welterbe-Ausstellung und das Stadtarchiv. Daher werden unter Beachtung der G2-Regel bzw. G2-Plus-Regel nicht geschlossen:

Zoo Stralsund: Der Zoo hat ganz normal geöffnet, nur die Innenbereiche sind geschlossen. Die Gastronomie bleibt geöffnet, hier gilt 2G-Plus.

Hier gilt 2G-Plus: Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Museumshaus in der Mönchstraße 38, Welterbe-Ausstellung.

Musikschule:Das Betreten der Musikschule und der Besuch des Unterrichts sind ab sofort nur mit 2G möglich. Nach Altersgruppen gestaffelt gilt: Kinder unter 7 Jahren: Teilnahme ohne Testnachweis möglich; Kinder 7 bis einschl. 17 Jahren: Teilnahme geimpft/genesen oder mit Testnachweis. Erwachsene 18 Jahre und älter: Teilnahme nur geimpft oder genesen mit Testnachweis (2G-Plus)

Wie Sie die Ämter erreichen können

Die Dienstleistungendes Ordnungsamtes stehen grundsätzlich weiterhin allen Stralsundern zur Verfügung. Sie brauchen hierfür aber einen Termin. Termine im Ordnungsamt können vereinbart werden per Online-Terminvereinbarung www.terminland.eu/stralsund/ oder telefonisch unter folgenden Nummern: Meldewesen (03831 253 780); Kfz-Zulassung (03831 253 781); Standesamt (03831 252 262). Für alle anderen Bereiche dieses Amtes ist das Sekretariat unter Telefon 03831 253 722 erreichbar. Der Zutritt zum Ordnungsamt ist mit einer medizinischen Maske (OP-Masken oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2) gestattet.

Das Amt für Planung und Bau ist unter den bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern weiterhin erreichbar. Für Fragen wenden Sie sich gern an: 03831 – 252 870; E-Mail: bauamt@stralsund.de. Die öffentlichen Auslegungen für B-Pläne und Änderungen von Flächennutzungspläne werden weiterhin durchgeführt im frei zugänglichen Kellergeschoss mit separatem Außenzugang über den Hof.

Die Wohngeldstelle ist unter den bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern weiterhin erreichbar. Telefon: 03831 – 252 882; E-Mail: wohngeld@stralsund.de

Die KISS- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Beratungsanfragen zur Selbsthilfe werden telefonisch unter der Rufnummer 252 660 und per E-Mail unter kiss@stralsund.de beantwortet.

Treffen von Selbsthilfegruppen als Angebot der Daseinsfürsorge sind unter Einhaltung von strengen Hygiene- und Abstandsregeln und unter 2G-Bedingungen möglich.

Das Amt für Schule und Sport ist unter den bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern weiterhin erreichbar. Für Fragen wenden Sie sich gern an: Telefon: 03831 – 252 710; E-Mail: sport@stralsund.de l schulverwaltung@stralsund.de l gebaeudemanagement@stralsund.de

Das Amt für stadtwirtschaftliche Dienste ist unter den bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern weiterhin erreichbar. Telefon: 03831 252 855; E-Mail: stadtwirtschaft@stralsund.de

Das Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing ist unter den bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern weiterhin erreichbar. Telefon: 03831 – 252 720; E-Mail: wirtschaft@stralsund.de

Das Kämmereiamt sowie das Rechnungsprüfungsamtsind unter den bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern weiterhin erreichbar. Telefon: 03831 – 253 511; E-Mail: kaemmereiamt@stralsund.de

Das Hafenamt ist unter den bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern weiterhin erreichbar. Telefon: 03831 – 253 630; E-Mail: hafenamt@stralsund.de

Das Amt für Zentrale Dienste und das Rechtsamt sind unter den bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern weiterhin erreichbar. Telefon: 03831 – 252 401; E-Mail: hauptamt@stralsund.de; rechtsamt@stralsund.de

Das Amt für Kultur, Welterbe und Medien ist unter den bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern weiterhin erreichbar. Telefon: 03831 – 252 310; E-Mail: kultur@stralsund.de

Von OZ