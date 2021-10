Schauspiel-Premiere in Stralsund: Darum lohnt sich „Jeder stirbt für sich allein“

Stralsund

Am 16. Oktober steht mit „Jeder stirbt für sich allein“ die erste Schauspielpremiere der neuen Spielzeit auf der großen Bühne in Stralsund an. Mit dem Stück nach Hans Falladas Roman gibt auch die neue Schauspieldirektorin Uta Koschel ihren Einstand am Sund.

Fallada hatte viele Bezüge zu Stralsund

Warum aber nun startet sie mit diesem doch düsteren Stück nach der langen Corona-Pause? Als wichtigsten Grund nennt sie den Autoren Hans Fallada, der nicht nur in Greifswald geboren wurde, sondern auch viele Bezüge zu Stralsund hat. Er lag hier unter anderem in der Psychiatrie wegen Narkotika-Entzug. Sein Roman „Der Jungherr von Strammin“ spielt gar am Sund.

Gleich zehn Schauspieler auf der Bühne

Uta Koschel sagt, dass „Jeder stirbt für sich allein“ viele aktuelle Fragen aufwirft. Unter anderem die, ob es sich noch lohnt, für bestimmte Sachen zu kämpfen. Auch das sei ein Grund gewesen, sich für dieses Stück zu entscheiden. Und drittens meint sie, sei „Jeder stirbt für sich allein“ ein Ensemblestück, bei dem zehn Schauspieler zum Teil gleichzeitig auf der Bühne stehen. Ihr sei das für ihren Neustart wichtig gewesen.

Stück wurden bereits in Greifswald gefeiert

In Greifwald fand die Premiere bereits statt. Und dort wurden die Schauspielerinnen und Schauspieler auch gefeiert. Das Publikum dankte dem Ensemble im ausverkauften Theater mit lang anhaltendem Applaus. Aber dennoch war nicht jeder Besucher auch hundertprozentig begeistert. Das lag vor allem an der Länge des Stückes (drei Stunden und zehn Minuten). Uta Koschel sagt, dass dies schon die kürzeste Fassung sei. Immerhin umfasse Falladas Roman über 700 Seiten. Eine Hamburger Inszenierung dauere über vier Stunden, ergänzt sie.

„Jeder stirbt für sich allein“ spielt im Berlin der 1940-er Jahre. Genau genommen im Prenzlauer Berg. Das Buch basiert auf der wahren Geschichte des Ehepaars Otto und Elise Hampel, die zwischen 1940 und 1942 hier Postkarten gegen Hitler verteilen. Im Roman heißen sie Anna und Otto Quangel.

Neue Gesichter am Theater Vorpommern

Beide werden von Gabriele Völsch, die ihren Einstand am Theater Vorpommern als Schauspielerin gibt, und Markus Voigt gespielt. Sie legen ihre fein säuberlich mit Füllfederhalter geschriebenen Karten in Hausfluren, auf Treppenhäusern oder in Arztpraxen ab. Darauf formulieren sie ihren stillen Protest. Gegen Hitler und den Krieg. Anlass dazu war der Brief, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass ihr einziger Sohn an der Front gefallen ist. Er sei den Heldentod gestorben, so der offizielle Sprachjargon.

Fallada schrieb den Romans kurz vor seinem Tod

Fallada hat den Roman in nur vier Wochen kurz vor seinem Tod 1947 geschrieben. Seine Veröffentlichung erlebte er nicht mehr. „Jeder stirbt für sich allein“ wurde ein Weltbestseller und feierte nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, in Frankreich, Großbritannien und Israel Verkaufserfolge. Fünfmal ist das Werk bereits verfilmt worden. Zuletzt 2015. Das Buch ist bis heute in mehreren Auflagen erschienen.

Die große Kunst Falladas bestehe ja darin, dass er in einem Halbsatz einen Menschen detailgenau beschreiben kann, sagt Uta Koschel.

Um möglichst viel davon mitzuteilen, wurden die Spielszenen auf der Bühne mit Zwischentexten versehen. Das Bühnenbild stammt von Tom Musch. Er hat einen Raum voller schwarzer Tische gestaltet. Die Anordnung der Möbel soll das politische Klima inszenierter Volksgemeinschaft und kultureller Gleichschaltung im „Dritten Reich“ symbolisieren.

Im Theater gilt die 3G-Regel

Karten für die Stralsunder Premiere sind noch zu haben. Zu beachten ist, dass die 3G-Regel greift. Das heißt, dass alle erforderlichen Nachweise mitzubringen sind. Es gilt Maskenpflicht. Auf den Plätzen darf der Mundschutz allerdings abgenommen werden.

Von Reinhard Amler