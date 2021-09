Stralsund

Er saß noch beim Abendessen mit der Familie, als ihn am Montagabend per Anruf die Nachricht erreichte, dass sein Imbiss brennt. Seit drei Jahren betreibt Malek Sabbagh das „Schawarma Haus“ mit arabischer Küche am Parkhaus am Frankenwall.

Gegen 21 Uhr hatte er am Montag Feierabend gemacht und war dann nach Barth gefahren, wo er lebt. Als er daraufhin wieder in Stralsund ankam, war das Feuer bereits gelöscht, Polizei und Feuerwehr aber noch vor Ort.

Brand zerstörte Inneneinrichtung

Niedergeschlagen steht der junge Mann am Dienstagvormittag vor seinem Imbiss, während die Polizei den Innenraum untersucht. Schon seit über einem Jahr gab es immer wieder mal Probleme. Mehr als einmal flogen Steine ins Fenster. Im Juli letzten Jahres wurde eine Scheibe dadurch komplett zerstört. Auch am Türschloss hat sich schon jemand zu schaffen gemacht. Nun zerstörte der Brand die komplette Inneneinrichtung.

Teile der verkohlten Einrichtung des Stralsunder Imbisses. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Betreiber hatte alles ausgeschaltet

Die Polizei ging in einer ersten Meldung von einem technischen Defekt und einer Schadenshöhe von schätzungsweise 30 000 Euro aus. Doch an diesem Defekt zweifelt der Betreiber. „Ich habe alles ausgeschaltet“, sagt Malek Sabbagh. „Aber hier kam ja schon öfter mal was vor.“ Er hat eine Vermutung, mag diese jedoch nicht offen aussprechen. Er zeigt jedoch auf eine Lüftungsöffnung, bei der nun die Abdeckung fehlt – und aus der in der Nacht Flammen und Rauch aufstiegen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sabbagh steht vor dem Nichts

Als der Anruf kam, ging er noch von einem kleinen Feuer aus. Der Schaden macht ihn nun doch ratlos. Die Geräte sind alle zerstört, auch die restliche Inneneinrichtung ist stark beschädigt, der Raum komplett rußgeschwärzt. Die Corona-Pandemie habe auch ihm und seinem Imbiss zugesetzt und Einbußen verursacht. „Ich konnte in den letzten Monaten die Versicherung nicht mehr bezahlen“, gesteht Sabbagh nun sein größtes Problem. Er steht nun vor dem Nichts.

Sein Mietvertrag mit dem Parkhausbetreiber Contipark läuft noch bis Ende Dezember. Malek Sabbagh überlegt nun, wie es für ihn danach weitergehen soll. Bereits die Probleme im Vorfeld des Brandes und die Auswirkungen der Pandemie haben ihn darüber nachdenken lassen, das Lokal abzugeben.

„Das ist schade, was da mit ihm passiert“, meint Detlef Zumm. Er betreut die Contipark-Häuser in Stralsund, kümmert sich um die Parkautomaten und Grünpflege drum herum. Dabei hat er Malek Sabbagh auch näher kennengelernt. „Er ist so ein netter Mann, auch immer hilfsbereit. Jetzt trifft ihn das auch noch. Das ist schon traurig“, sagt Detlef Zumm.

Aus dieser Öffnung schlugen die Flammen aus dem Stralsunder Imbiss. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Private Videoüberwachung könnte noch Hinweise geben

Malek Sabbagh hofft nun, dass die Spurensicherung etwas entdeckt. Auch die Videoüberwachung, die noch ausgewertet werden muss, könnte Hinweise geben. Die Kameras hatte der Imbiss-Betreiber installiert, nachdem öfter Steine in seinem Fenster landeten. Auch im Außenbereich hatte er eine vorgesehen. Die musste jedoch entfernt werden, da sie auf den Gehweg in den öffentlichen Raum filmte. Die Kamera im Innenraum könnte jedoch noch Bilder liefern – und eventuell aufklären, ob es mehr war als ein technischer Defekt.

Von Wenke Büssow-Krämer