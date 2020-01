Stralsund

Damit kann man eine Menge anfangen: Der Kinder- und Jugendzirkus Ostsee ’O’ lini vom TSV 1860 Stralsund freut sich über eine Spende des Scheelehofs. 3000 Euro sind bei der Benefiztombola beim Silvesterprogramm durch den Losverkauf zusammen gekommen. Genau sind es 2360 Euro gewesen, die der Scheelehof zu einer glatten Summe aufgerundet hat.

„Da die Party diesmal unter dem Motto ,Manege frei’ stand, lag es nahe, dass wir in diesem Jahr den Kinder- und Jugendzirkus unterstützen“, erklärt Eike Sadewater, Geschäftsführer des Scheelehofs. „Uns ist es wichtig, dass es ein regionales Projekt ist und dass wir Kindern damit ein Stück weit helfen können.“ Er bedankte sich dafür, dass am Silvesterabend sogar Nachwuchszirkuskünstler bei dem Fest gewesen sind, um ein kleines Programm zu zeigen. „Das haben wir extra für diesen Abend zusammengestellt, um eine möglichst große Bandbreite dessen zu zeigen, was wir machen“, erklärt Manuela Reim, Leiterin des Zirkus’, den sie 1992 gegründet hatte.

Derzeit trainieren etwa 50 Kinder im Alter zwischen vier und 20 Jahren bei Ostsee ’O’ lini. Einrad, Jonglage, Akrobatik, Feuershow... Sieben Trainer kümmern sich im Moment um die verschiedenen Gruppen. „Aber auch die Großen helfen immer mit“, sagt Daniel Schuch, der nicht nur Trainer ist, sondern auch Papa von zwei „Zirkuskindern“. „Das ist das Schöne bei uns“, betont Manuela Reim, „dieser Wir-Gedanke funktioniert. Wir wuppen das hier alles gemeinsam, Eltern, Kinder und Trainer.“

Das kann auch die 19-jährige Sophie Arndt bestätigen, die schon lange aktiv bei Ostsee ’O’ lini dabei ist und mittlerweile auch die Kinder trainiert. „Besonders bei unseren Trainingslagern wachsen wir unglaublich als Truppe zusammen.“ Was die Ostsee ’O’ linis mit dem Geld anfangen, wissen sie noch nicht ganz genau. „Wünsche gibt es einige“, sagt Manuela Reim. Etwa Giraffen. Doch dabei handelt es sich nicht um die langhalsigen Tiere, sondern viel mehr um Einräder, bei denen die Sitzhöhe jedoch in etwa 1,50 Meter Höhe liegt. „Oder wir würden gern das Trapezangebot erweitern“, fügt Sophie Arndt hinzu, während Daniel Schuch erklärt: „Das Material für unsere aufwendigen Kostüme, die wir zum großen Teil selbst nähen, ist auch ein großer Kostenfaktor.“

Regionale Projekte zu unterstützen, ist seit mehreren Jahren ein Anliegen des Scheelehofs. „Es ist ein Stück weit so, dass wir etwas zurückgeben wollen“, sagt der Geschäftsführer. Das habe auch etwas mit Wertschätzung zu tun. „Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Unternehmen den Gedanken des Teilens verinnerlichen und Vereine oder Projekte der Region unterschätzen.“

Von Miriam Weber