Stralsund

Ein 58-Jähriger wurde bei einem Streit nach einem Trinkgelage in Stralsund schwer verletzt. Am Freitag um 14 Uhr kam der Mann ins Helios-Krankenhaus und gab an, von drei Ausländern niedergestochen worden zu sein. Die Polizei ermittelte allerdings einen völlig anderen Sachverhalt:

Der Mann besuchte einen Bekannten in dessen Wohnung im Großen Diebsteig. Zwei weitere Männer (35 und 47 Jahre alt) waren ebenfalls dort. Zunächst wurde viel getrunken, dann geriet das spätere Opfer mit dem 47-Jährigen in Streit, der in einer Prügelei ausartete.

Schwerverletzter nimmt sich ein Taxi

„Dabei ging auch eine Scheibe der Schlafzimmertür zu Bruch. Ein Bruchstück dieser Scheibe drang in den Rücken des Geschädigten ein und verletzte diesen schwer“, schildert die Polizei. „Anschließend verließ der Geschädigte die Wohnung und ließ sich mit einem Taxi in die Schwedenstraße fahren.“ Dort habe ihn eine Zeugin beobachtet, seine Verletzungen festgestellt und den Mann dann ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den 47-jährigen Tatverdächtigen hat die Polizei eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Atemalkoholwerte aller Männer lagen zwischen 2,24 und 3,01 Promille.

Von Kai Lachmann