Schuenhagen

Wie viel Wild verträgt der Wald im Bereich Schuenhagen? Um die Antwort auf diese Frage ist Streit entbrannt zwischen dem Forstamt Schuenhagen und den Jägern der Hegegemeinschaft Hochwild Schuenhagen-Franzburg. Zugespitzt hatte sich dieser, an der Absicht des Forstamtes, mitten in der Schonzeit Rotwild jagen zu wollen. Das Amt hatte dazu eine entsprechende Ausnahmegenehmigung beantragt und diese zunächst durch die Untere Jagdbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen genehmigt und später durch die Oberste Jagdbehörde bestätigt bekommen, nachdem festgestellt wurde, dass erstere gar nicht zuständig war. Begründet wurde der Abschuss mit zunehmenden Verbissschäden an Waldbäumen und einem entsprechenden Gutachten dazu. Aus Sicht der Forstleute ist es schlecht für den angestrebten Waldumbau hin zu klimaresistenten Bäumen, wenn schon junge Stämme vom Wild abgenagt werden.

Dass die Genehmigung des Ausnahmeantrags überhaupt durch die Oberste Jagdbehörde des Landes überprüft worden war, geht auf den Protest der Hegegemeinschaft Schuenhagen-Franzburg zurück. „Mit dem Antrag sind Szenarien zum Wildbestand aufgebaut worden, die nichts mit der Realität zu tun haben“, sagt Hans-Jürgen Patzer, Vorsitzender der Hegemeinschaft. Die Wirklichkeit sieht aus seiner Sicht eher so aus, dass nicht zuviel, sondern eher zu wenig Wild im Wald unterwegs ist. Der von der Hegegemeinschaft ermittelte Frühjahrsbestand liegt bei Rotwild bei 360 Tieren auf 51 000 Hektar. „Das sind immer noch 100 Stücke weniger, als möglich wären“, betont Patzer.

Was ihn und seine Jagdgenossen aber auf die Palme brachte, war die Tatsache, dass da mitten in der Schonzeit des Rotwildes – vom 1. Februar bis 31 Mai, für einjährige Tiere –die Jagd freigegeben worden war. „Wir bestehen aber darauf, dass aus Tierschutz- und Muttertierschutz-Gründen sowie aus jagdethischen Grundsätzen, die Bejagung in der Schonzeit abzulehnen ist“, sagt Patzer. Und der Protest der Hegegemeinschaft erreichte schließlich auch Till Backhaus ( SPD), Landwirtschafts- und Umweltminister MV, der die Genehmigung der Obersten Jagdbehörde kurzerhand kassierte.

Damit war der Ärger bei der Hegegemeinschaft Hochwild noch nicht besänftigt. Deren Mitglieder, die im Vorfeld der umstrittenen Genehmigung nicht in die Entscheidungsfindung mit einbezogen worden waren, bestanden auf einer Begehung der vom Forstamt zur Begründung des Abschusses herangezogenen Schadflächen im Wald. „Diese waren immerhin mit 54 bis 60 Prozent angegeben“, weiß Hans-Jürgen Patzer. Doch bei der gemeinsamen Begehung von Hegegemeinschaft und Forstamt sei laut Patzer weder etwas von Verbissschaden in Größenordnung zu sehen gewesen, noch konnte das Gutachten vorgelegt werden, auf das im Genehmigungsverfahren für den Abschuss Bezug genommen worden war. Für Hans-Jürgen Patzer ist damit klar: „Ganz offensichtlich haben falsche Angaben zu einer falschen Genehmigung durch die Oberste Jagdbehörde geführt.“

Andreas Baumgart, Leiter des Forstamtes Schuenhagen sagt, dass er die Fragen der OZ zu dem Streit mit der Hegegemeinschaft nicht beantworten kann. Er habe Kenntnis von einem juristischen Verfahren, das gegen ihn angestrengt worden sein soll und so verweist er an die Landesforstanstalt. Hier kennt Vorstand Manfred Baum das bisherige Geschehen. „Die Verbissschäden sind schon offensichtlich, deshalb sollte es ja auch die Vergrämungsmaßnahmen über die Sondergenehmigung geben“, sagt er. Doch Baum möchte die Hegegemeinschaft Schuenhagen-Franzburg bei der Lösung des Problems gerne besser mitnehmen. „Wir wollen Gespräche mit dem Ziel führen, eine gemeinsame Zusammenarbeit auszubauen.“ Zu mehr Vertrauen soll dabei ein neues Gutachten über Verbissschaden führen. Manfred Baum stellt aber auch klar: „Zu einer optimalen Waldbewirtschaftung gehören auch angepasste Wildbestände. Unsere Hauptbaumarten müssen sich auf natürliche Weise verjüngen können. Dazu müssen die Wildbestände auch bewirtschafte werden können.“

Jörg Mattern