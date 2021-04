Stralsund/Bremerhaven/Oslo

Der auf dem Nordmeer in Seenot geratene Frachter „Eemslift Hendrika“ bremst derzeit das (Noch-)Flaggschiff der Weißen Flotte Stralsund aus. Zwar befindet sich der Frachter mittlerweile in der Obhut zweier Schlepper auf dem Weg in Richtung Land, dennoch ist unklar, wann es seine Folgeaufträge wieder wahrnehmen kann.

Das 112 Meter lange Schiff war auf dem Weg von Bremerhaven nach Kolvereid in Norwegen gewesen. Es hatte am Ostermontag bei schlechtem Wetter und heftigem Wellengang Schlagseite bekommen, nachdem sich Teile der Fracht verschoben hatten, und ein Notsignal abgesetzt. Die Besatzung wurde noch am Montag per Hubschrauber von Bord geholt. Am späten Montagabend verlor das Schiff dann seine Antriebskraft. Seitdem trieb die „Eemslift Hendrika“ ohne Besatzung und Antrieb heftig in den Wellen schaukelnd im Nordmeer. Mittlerweile wurde der Frachter gesichert. Ein größeres grünes Boot, das der Frachter geladen hatte, war allerdings zuvor von Deck ins Meer gestürzt.

„Eemslift Hendrika“ sollte MS „Hanseblick“ an Bord nehmen

Dieses Schicksal hätte womöglich auch MS „Hanseblick“ ereilen können. Denn das Cabrio-Fahrgastschiff sollte ursprünglich mit der „Eemslift Hendrika“ von Bremerhaven nach Portugal überführt werden. Bereits am 26. März warfen die beiden Kapitäne, Rober und sein Bruder Mirko Sauer, die Leinen los. Von der Steinernen Fischbrücke im Stralsunder Nordhafen ging es via Schiffshebewerk Niederfinow, Elbe-Havel-Kanal und Weser nach Bremerhaven.

In der Weser-Stadt wird das Schiff derzeit nun von Reederei-Inspektor Stefan Treibmann und seinen Mitarbeitern vorbereitet für den nächsten großen Sprung: durch Nordsee, Englischen Kanal, Biskaya und Atlantik nach Lissabon. Huckepack sollte es an Deck des Schwergutfrachters „Eemslift Hendrika“ nach Portugal gehen. Am 15. April sollte mit dem Verladen begonnen werden, doch der Nordsee-Orkan machte dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Denn der Yachttransporter geriet vor Norwegen in Schieflage und drohte zu sinken.

Noch keinen Ersatz-Frachter gefunden

„Im Moment“, so Treibmann, „haben wir noch keinen Ersatz“. Damit steht der für den 1. Mai geplante Dienstbeginn – nach Einweisung der portugiesischen Kollegen durch die Sauer-Brüder – auf dem größten Fluss Portugals, dem Tejo, in den Sternen. „Auch, ob die ,Hanseblick’ jemals an den Sund zurückkehrt“, verriet der Inspektor. Die Reederei FRS habe bereits eine portugiesische Tochterfirma gegründet, „so dass noch mehr Schiffe hinzukommen könnten“. Dass dann noch die deutsche Flagge am Heck wehen und der Heimathafen Stralsund bleiben wird, dürfte eher unwahrscheinlich sein.

Das Stralsunder Schiffsregister wäre um ein markantes Schiff ärmer. Vor zwölf Jahren wurde der 1,5 Millionen Euro teure Neubau auf den Namen der NDR-Sendung „Hanseblick“ getauft. Das Besondere an dem langjährigen Flaggschiff der Weißen Flotte Stralsund ist das Oberdeck, dessen Glasdach bei schönem Wetter aufgeschoben werden kann. Bundesweit war es das erste Oben-ohne-Cabrio-Schiff, das auch in den küstennahen Boddengewässern zugelassen wurde.

Von Peer Schmidt-Walther und Kay Steinke