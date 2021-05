Stralsund

Keine große Demo, aber immerhin ein Pressetermin vor dem Werfttor: Rund 25 Mitarbeiter der MV Werften am Standort Stralsund haben am Montagvormittag auf ihre unsichere Perspektive aufmerksam gemacht. „Stralsund braucht die Werft“ und „Schiffbau für eine starke maritime Industrie an der Küste“ war auf Bannern zu lesen.

Die Veranstaltung soll im Vorfeld der zweitägigen Nationalen Maritimen Konferenz die Positionen der Industriegewerkschaft Metall Küste klar machen. Die vom Bundeswirtschaftsministerium organisierte digitale Konferenz mit rund 1000 Teilnehmern nimmt die durch die Corona-Krise verschlechterte Situation des Schiffbaus in Deutschland in den Fokus. Die IG Metall will unter anderem, dass die Kurzarbeiter-Regelung bis Mitte des nächsten Jahres verlängert wird. Zudem wird vor dem weiteren Abbau von Arbeitsplätzen gewarnt.

Gewerkschafter: Staat soll Schiffe vorfinanzieren

Unklar ist, wie es nach dem Fertigstellen des Luxuskreuzfahrtschiffes „Endeavor I“ in Stralsund weitergehen soll. Denn neue Aufträge sind nicht in Sicht. Dabei befinden sich schon zahlreiche Teile in Stralsund, um mit dem Bau einer „Endeavor II“ zu beginnen.

Auch Auszubildende protestierten für ihre Zukunft. Quelle: Stefan Sauer

Offen ist, wer den Bau finanzieren sollte. Genting, der asiatische Mutterkonzern der Werften, ist pandemiebedingt in die Schieflage geraten. Volker Schulz, Regionalvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Vorpommern, fordert, dass der Staat die Vorfinanzierung übernimmt, um so die verbliebenen Arbeitsplätze in Stralsund zu sichern.

Zuspruch bekamen die Stralsunder Arbeiter und Gewerkschafter unter anderem von der Partei Die Linke. „Ich weiß nicht, wie viele Protestaktionen von Werftarbeitern ich hier schon begleitet habe“, sagte beispielsweise Kerstin Kassner, Bundestagsabgeordnete der Linken von der Insel Rügen. Früher seien es tausende Teilnehmer gewesen.

Nun arbeiteten nur noch ein paar Hundert auf der Werft. Kassner sagte, dass für jeden einzelnen Arbeitsplatz gekämpft werden müsse. Und Janine Rösler, Landtagsabgeordnete der Linken in MV, fügte an, dass alle drei Standorte der MV Werften, also auch Wismar und Warnemünde, erhalten bleiben sollten.

Von Kai Lachmann