Kein Strandwetter? Dann ab in die Stadt. Die Besucherströme nach Stralsund sind oft von der Bewölkung abhängig und mit ihnen die touristischen Angebote am Ort. Hoch im Kurs steht bei vielen Urlaubern ein Ausflug auf dem Wasser. Wer ein Fahrgastschiff betritt, erwartet eine gemütliche Tour, ein paar wissenswerte Infos und eine entspannte Zeit. Ist aber diese Unbeschwertheit auch unter Corona-Bedingungen möglich? Welche Sicherheitsvorkehrungen werden an Bord getroffen? Was sagen die Passagiere, was der Kapitän? Die OZ ist mit der „ Altefähr“ durch den Stralsunder Hafen geschippert.

Anleger an der Fährbrücke, Mittagszeit, Sonnenschein. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre auf dem Oberdeck noch Platz für zahlreiche Gäste. Auf den zweiten fällt aber auf, dass jede zweite Bank mit einem roten Aufkleber versehen ist. Aufschrift: „GESPERRT!“

Fünf Touren am Tag

Kapitän Robér Sauer steht an der Kaikante und erklärt einem Urlauberpaar in lockerem Ton, dass dies so gemacht werden muss, um den Abstand zwischen den Gästen einzuhalten. Oben sei es also schon voll, aber im Inneren sei noch etwas frei. Dort müsse allerdings dauerhaft eine Maske getragen werden. „Unten mit, oben ohne“, bringt es Sauer auf den Punkt. Das Paar lächelt, will aber lieber später noch mal wiederkommen. Fünfmal am Tag bietet die Weiße Flotte im Sommer die Hafenrundfahrt an.

Auch im Inneren des Schiffes werden nicht alle Sitzplätze besetzt, um die Abstände einzuhalten. Quelle: Kai Lachmann

„Wenn wir die freien Bänke oben auch besetzen würden, dann müssten die Gäste, Familien mal ausgenommen, auch da eine Maske tragen“, sagt der Kapitän. Das wolle man aber vermeiden, weil die Passagiere auf dem Freideck die frische Brise genießen wollen und sollen. Er legt ab und lässt gleich zu Beginn über die Lautsprecher eine Bandansage laufen, in der eine freundliche Stimme aufs Einhalten der aktuellen Bestimmungen hinweist. Sie endet mit „Schützen Sie sich und andere“. Beim Ticketverkauf hat Kapitän Sauer seine Gäste auch schon aufgeklärt. Zudem sind Schilder an Bord.

Info für die Gäste des Oberdecks. Quelle: Kai Lachmann

„Die Leute wissen, was los ist“

Platz für 220 Personen hat die „ Altefähr“, rund 60 fahren mit. Zwei davon sind Marco Schulze und Sohn Erik aus Sildemow bei Rostock. Sie sitzen unten, müssen also die ganze Zeit eine Maske tragen. „Das ist schon etwas nervig“, meint der Vater. „Aber wir verstehen den Sinn und Zweck.“ Im Unterdeck sind ebenfalls Sitzplätze gesperrt.

Marco Schulze und Sohn Erik finden die Maske zwar „nervig“, wie der Vater sagt. „Aber wir verstehen den Sinn und Zweck.“ Quelle: Kai Lachmann

Speisen oder Kaffee gibt es nicht. Auch das ist anders als vor Corona. „Wir servieren nur kalte Getränke aus der Flasche und verpacktes Eis“, sagt Ralf Möschwitzer. Sorgt das nicht für Enttäuschung? „Nein“, antwortet der Matrose und Motorenwart. „Die Leute wissen ja, was los ist.“ Wer das stark reduzierte gastronomische Angebot in Anspruch nimmt, muss zudem seine Kontaktdaten angeben.

Kapitän mit zwölf Jahren Erfahrung

Kapitän Sauer spricht im unterhaltsamen Ton über das, was die Mitfahrer sehen: die „ Gorch Fock“, die Stralsunder Kirchen, die Rügenbrücke, die Werft, das Nautineum und vieles mehr. Seit zwölf Jahren macht der Mann von der Insel Hiddensee das nun schon. Auch sein Vater und sein Bruder sind Kapitäne.

Kapitän Robér Sauer gibt im unterhaltsamen Ton Infos zu den Stralsunder Sehenswürdigkeiten. Quelle: Kai Lachmann

Als die Pandemie hohe Fallzahlen in Deutschland verursachte, konnte der 42-Jährige nicht fahren. „Sonst beginnt bei uns die Saison am 1. April. In diesem Jahr sind wir erst am 21. Mai gestartet.“ Mulmig war und ist ihm dabei nicht zumute, obwohl er tagtäglich mit Hunderten von Leuten zu tun hat. Seine Gedanken gingen damals eher in Richtung „endlich geht es wieder los“ und auch heute gibt es keinen Zweifel an seiner Aussage: „Ich habe einfach Spaß an meiner Arbeit.“

Die Urlauber Carola und Holger Fiebig haben die Fahrt genossen und hätten sich danach gerne noch die Hände desinfiziert. Quelle: Kai Lachmann

Ihm geht es darum, dass sich die Gäste wohlfühlen. Das Ziel hat er bei Carola und Holger Fiebig erreicht. Die Bilanz der Darß-Urlauber aus der Oberlausitz nach dem einstündigen Törn: „Sehr schön!“ Carola Fiebig führt aus: „Es war genug Platz und wir haben uns nicht unsicher gefühlt. Aber ich hätte mir gerne noch die Hände desinfiziert, weil wir beim Runtergehen ja alle das Geländer angefasst haben.“ Den allgemeinen Eindruck schmälert das aber nicht, wie es ihr Mann auf den Punkt bringt: „Man kann wieder normal Urlaub machen.“

Von Kai Lachmann