Zudar

Die angebliche Wunderkraft der Wallfahrtskirche St. Laurentius in Zudar endete vor 650 Jahren nach einem verheerenden Schiffsunglück. Unter anderem aus einer Stralsunder Chronik des 15. Jahrhunderts erfahren wir, was an dem traurigen Tag auf der stürmischen und unberechenbaren See passiert war.

90 Pilgerinnen, vor allem Frauen und Kinder, hatten sich von Stralsund aus auf den Weg gemacht. Sie glaubten wie viele ihrer pommerschen Landsleute an „Wallfahrten, Ablasswesen und wundertätige Bilder“, schrieb Otto Fock in seinen „Rügensch-Pommerschen Geschichten aus sieben Jahrhunderten“ (1866). Wer nicht genug Geld aufbringen konnte, um nach Jerusalem oder Rom zu fahren, reiste in näher gelegene Orte, wie beispielsweise Zudar. Schon vor 1370 war die dortige Kirche das Ziel vieler Wallfahrten zu einem wundertätigen Marienbild.

Dieser beliebte heilige Platz stärkte den christlichen Glauben und die kirchlichen Kassen. Die Pilgerinnen trugen ihre Vorhaben und Anliegen der Heiligen Maria vor, um dann beglückt wieder heimzukehren. Die Geistlichen handelten Zudar mit einem guten „Ablass-Angebot“: Eine Reise hierher stand in Norddeutschland halb so hoch im Kurs wie eine Pilgerfahrt zum Sitz des Papstes in Rom. Zweimal Zudar und man war alle Sünden los.

Kenz profitierte vom Unglück vor Rügen

Das Stralsunder Pilgerschiff war voll besetzt mit „vrowen, kinder, ammen und megede, beide rick und arm.“ Die jungen und alten Kirchengängerinnen hatten einen Teil ihrer Tour im Sund absolviert, als ein ungemütliches und gefährliches Unwetter aufzog. Der Stralsunder Chronist schrieb von schlechtem „wedder und groth storm.“ Das Schiff kenterte und alle Reisenden kamen ums Leben. Das war eine Katastrophe für alle Beteiligten. Trauer beherrschte die Angehörigen und Kirchenmänner in Zudar. Zugleich kam Sorge um die Ablass-Einnahmen auf. Denn seither glaubten die Leute nicht mehr daran, dass von Zudar eine besondere Wunderkraft ausginge. Recht schnell wurde die Wallfahrtskirche aus dem Programm der Ablassorte gestrichen.

Ein neuer heilig anmutender Ort musste gefunden werden. Wissenschaftler Ernst Boll berichtet von einer sehr schnell eingerichteten Alternative in Kenz bei Barth. Hier tauchte ein wundertätiges Marienbild auf, „zu welchem sogar Pestkranke… freilich ohne Erfolg Zuflucht nahmen.“ Die Einnahmen konnten jetzt hier sprudeln. Pfarrer Bernhard Maltzan verbuchte bereits 1405 fast 600 Gulden aus dem einträglichen Geschäft. Von diesen Geldern hätte man damals gut 20 bis 30 einfache kleine Häuser bauen können.

Otto Fock interpretierte diese Aktion als ein Beispiel für die „industriöse Erfindung der Geistlichkeit“ und „die betriebsamen und rechnenden Kaufleute wußten derartige Pilgerreisen mit großem Geschick auch für ihr Geschäft nutzbar zu machen und stets die Sorge für den Himmel mit den irdischen Interessen in gutem Einklang zu erhalten.“

Von André Farin