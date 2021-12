Stralsund

Das Schiffsunglück in der Ostsee zwischen Ystad und Bornholm am 13. Dezember beschäftigt auch die Stralsunder Seeleute. Bei dem Schiffsunglück ist mindestens ein Seemann ums Leben gekommen. Seine Leiche wurde am Montagnachmittag im Wrack des gekenterten Schiffs gefunden, teilte der schwedische Küstenschutz am Nachmittag mit.

Der Stralsunder Seelotse Jens Mauksch erklärt, wie es zur Kollision der Frachtschiffe „Karin Hoej“ und „Scot Carrier“ am Montagmorgen kommen konnte. In der Nacht lag dichter Nebel im vielbefahrenen Seegebiet im Bornholmsgat. So heißt das maritime Nadelöhr zwischen der schwedischen Südspitze und Bornholms Nordostküste. Aus Sicherheitsgründen hat die schwedische Seefahrtsverwaltung Sjöfartsverket hier ein sogenanntes Verkehrstrennungsgebiet eingerichtet: Nordgehende Schiffe nutzen den Fahrstreifen vor Bornholm, südgehende den vor Schweden. Damit herrschen hier eigentlich klare Verhältnisse wie auf einer Autobahn. Staus gibt es auf See zwar nicht wie an Land, aber man kommt hier schon mal ins Gedränge, weil alle durch diesen Flaschenhals müssen. Darunter sind schwerfällige Riesen und leichtgewichtige Zwerge. Da kann man weder sofort bremsen – manchmal braucht es mehrere Seemeilen Stoppstrecke – noch einfach im Zickzack hindurchfahren. Davon abgesehen wird der Verkehrsstrom von Landradarstationen aus überwacht, wie zum Beispiel der berüchtigten Kadetrinne zwischen Warnemünde und Rostock.

Radar ersetzt nicht Augen

Bei Nebel und Dunkelheit ist immer besondere Aufmerksamkeit der Seeleute gefragt: „Da nützt auch sämtliche moderne Technik manchmal nicht viel“, meint Jens Mauksch, „wenn der Faktor Mensch nicht mitmacht“.

Seelotse Jens Mauksch im Stralsunder Hafen Quelle: Peer Schmidt-Walther

Während der Ausbildungszeit wird jungen Nautikern auch immer wieder von ihren Kapitänen gesagt, dass „Radar nicht die eigenen Augen ersetzt“. Das heißt: Immer gehört auch der Blick durchs Fernglas dazu. Denn die Situation vor den Brückenfenstern stellt sich oft anders dar als auf dem Geräteschirm. So sollte man es eigentlich verinnerlicht haben, wenn man ein Schiff führt, zumal bei schlechtem oder unsichtigem Wetter.

Laut Aufzeichnung von marinetraffic fuhren die dänische Kiesbarge „Karin Hoej“ (Schute mit Maschinenantrieb, Baujahr 1977, 55 Meter lang, 9 Meter breit, 492 tdw) und der englische Mini-Bulkcarrier (kleiner Schüttgutfrachter, Baujahr 2021, 90 Meter lang, 15 Meter breit, 5150 tdw) „Scot Carrier“ zunächst den gleichen Kurs Südwest. Während „Karin Hoej“, von Södertälje kommend, den Hafen Nyköbing im Norden der Insel Falster zum Ziel hatte und folglich weiter auf Westkurs Richtung Öresund gehen wollte, änderte „Scot Carrier“, im russischen Ust-Luga gestartet, seinen Kurs auf Südsüdwest mit Ziel Kiel-Holtenau am Nord-Ostsee-Kanal und Weiterfahrt ins schottische Inverness. Beide Schiffe waren einander schon bedrohlich nahe.

Risiko menschlicher Faktor

Seelotse Jens Mauksch vermutet, „dass hier bereits das Unglück vorprogrammiert wurde, weil einer nicht aufpasste“. Der Abstand verringerte sich nach der Kursänderung rapide und die schnellere, stärkere sowie hochmoderne „Scot Carrier“ lief jetzt im spitzen Winkel auf ihren eingenebelten Gegner zu – bis es krachte. Vielleicht spielte auch Müdigkeit um diese Zeit eine Rolle. Bei beiden. Auch diese Gefahr kennt jeder Seefahrer.

Jonas Frantzen, Sprecher von Sjöfartsverket, sagte noch in der Nacht: „Der genaue Grund für die Kollision ist noch unklar“. Die Küstenwache leitete Ermittlungen wegen des Verdachts grober Fahrlässigkeit im Schiffsverkehr ein, hieß es zunächst. Mittags erklärte der Leiter der Voruntersuchungskommission, Jonatan Tholin, dass auch Trunkenheit als Ursache nicht ausgeschlossen werden könne. Stichfeste Aussagen zur Schuldfrage könne man erst nach Auswertung der Brücken-Voicerecorder sowie der Radarbilder treffen.

Seelotsen in dem Gebiet sind keine Vorschrift

„Möglicherweise wollte er hinter dem Dänen passieren“, mutmaßte Seelotse Mauksch, „doch der Engländer verschätzte sich“. So konnte es zur Kollision kommen. Er kenne solche Situationen aus eigener Erfahrung als Frachter-Kapitän.

Die Kollision zweier Großtanker an dieser Stelle wäre außerdem noch zu einer verheerenden Umweltkatastrophe geworden. Deswegen werden von solchen manchmal bis 300 Meter langen und über 14 Meter Tiefgang messenden Kolossen auch Seelotsen angefordert, die in Allinge auf Nordbornholm ihren Stützpunkt haben. „Das ist keine Vorschrift“, so Mauksch, „sondern in das Ermessen des Kapitäns gestellt.“

Schiffsinnere soll nach Vermissten durchsucht werden

Nach den abgesetzten Notrufen waren schnell dänische und schwedische Retter mit Hubschraubern, Flugzeugen und neun Booten an der Unglücksstelle, darunter auch auf der Wolgaster Peene-Werft gebaute Boote der schwedischen Küstenwache. Es waren nach Aussagen der „Scot“-Besatzung auch noch Hilferufe von der gekenterten „Karin“ zu hören. Die Hoffnung, die zwei Dänen in dem vier Grad kalten Wasser noch lebend zu finden, zerschlugen sich am Montagnachmittag. Eines der vermissten Besatzungsmitglieder des dänischen Baggerschiffes wurde bereits an Bord des havarierten Schiffes gefunden. Der zweite Seemann wird noch vermisst.

Von Peer Schmidt-Walther