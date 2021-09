Stralsund

„Feuer!“ Nach dem lang ersehnten Befehl wird an den zahlreichen Kanonen – alle stehen preußisch in Reih’ und Glied – ordentlich geballert. Das Nachladen muss schnell gehen, denn man will jenen Truppen den Rücken frei halten, die vorn auf den Weißen Brücken direkt Napoleons Roten gegenüberstehen.

Was Einheimische und Besucher hier am Wochenende zu sehen bekommen, ist das „Remake“ eines wichtigen Gefechts zwischen preußischen und französischen Truppen am 31. Mai 1809. Im Laufe des Kampfes wird der Major Ferdinand von Schill erschossen. In Erinnerung an seinen Tod führt die Stralsunder Schützen-Compagnie von 1451 alle zwei Jahre die Schill-Tage durch. Mittlerweile zum achten Mal.

Gefechte mitten in der Stadt

Solche nachgestellten Kämpfe, wie zum Beispiel die Leipziger Völkerschlacht, sind bei historischen Vereinen beliebt. Doch Stralsund bietet etwas Einzigartiges in der Szene: „Nirgendwo sonst werden Gefechte mitten in der Stadt durchgeführt. Bei den Meisten findet das irgendwo auf der grünen Wiese statt. Hier wird an den Weißen Brücken gekämpft, und auch beim Marsch durch die Stadt werden die Vorderladergewehre abgefeuert“, sagt Ralf Leuschel, Präsident des Kreis-Schützenbundes und Mitglied der Stralsunder Schützen-Compagnie. Zur Einstimmung auf das Spektakel wird auch am Vormittag in der Altstadt publikumswirksam geballert.

Von den Weißen Brücken bis zur Fährstraße

Natürlich läuft alles nach strengen Sicherheitsvorschriften ab. Anders kann man mit 200 Darstellern aus den vielen Traditionsvereinen solch ein Gefecht nicht über die Bühne bringen. Wer lärmempfindlich ist, sollte seine Ohren schützen. „Und vielleicht sollte man auch den Hund zu Hause lassen, denn es kann laut werden“, so Ralf Leuschel. Für alle anderen wird es am Samstag ab 15 Uhr reichlich Gelegenheit geben, Kampfszenen mit Kanonen und Musketen zu beobachten und die Uniformierten mal genauer anzuschauen. Auf Abstand sollte dennoch jeder achten. Weitere Corona-Regeln müssen nicht beachtet werden.

Ihre Tour führt die Soldaten nämlich von den Weißen Brücken übers Kütertor, die Heilgeist- und Ossenreyerstraße bis hin zum Alten Markt – und von dort schließlich zur Fährstraße, wo jedes Mal mit Spannung das Finale erwartet wird: Schills letzter Kampf. Eins kann schon verraten werden: Diesmal fällt der Major nicht vom Pferd...

Biwak vor dem Hansa-Gymnasium

Das Biwak wird wieder auf der Wiese vor dem Hansa-Gymnasium errichtet und bietet allen Gästen einen Einblick in das Soldaten-Lagerleben vor 200 Jahren. Offiziell eröffnet werden die Schill-Tage am morgigen Freitag um 16.30 Uhr auf dem Alten Markt vom Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow. Eine Kranzniederlegung am Grab von Ferdinand von Schill auf dem St. Jürgen Friedhof ist gegen 19.20 Uhr geplant. Dazu marschieren alle Darsteller vom Biwak zum Grab. „Wir konnten schwedische Musiker gewinnen, die das Ganze begleiten“, berichtet Ralf Leuschel.

Von Ines Sommer