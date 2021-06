Stralsund

Genau heute, am 12. Juni 2021, hätte sie steigen sollen, die 2020 ausgefallene Mega-Schlagerparty auf der Mahnkeschen Wiese in Stralsund. Viele Fans hatten sich schon eine Karte besorgt.

Doch erneut wurde das Spektakel abgesagt, denn an Veranstaltungen mit Tausenden Fans war ja bis zuletzt nicht zu denken. Aber es gibt Trost: Die größte Schlagerfete in Mecklenburg-Vorpommern wird am 11. Juni 2022 nachgeholt. Und das Beste: Sie kommen alle, die angesagtesten Künstler der Szene.

Schlagermarathon von 14 Uhr bis Mitternacht

„Beatrice Egli, Thomas Anders, Ella Endlich, Oli P., Giovanni Zarrella, Melanie Jäger, Vincent Gross und Sonia Liebing haben auch für den neuen Termin zugesagt oder machen sich den Termin frei, um nach Stralsund zu kommen“, sagt Marcel Glöden der OZ. Der Veranstalter von der Eventagentur „Haus neuer Medien“ aus Greifswald sieht die Branche nach wie vor in schwierigem Fahrwasser. „Dennoch haben wir sehr freundschaftlich einen gemeinsamen Termin finden können, um das Schlager-pur-Mega-Festival im Jahr 2022 stattfinden lassen zu können.“

Veranstalter rechnet mit 5000 Fans

Und da soll es richtig krachen. Um 14 Uhr stehen die ersten Künstler auf der Bühne und präsentieren vor der Rügenbrücke ihre Hits. Nonstop geht es weiter bis Mitternacht. Marcel Glöden rechnet jetzt erst mal mit 5000 Schlagerfans, 2000 davon können einen Sitzplatz auf der Tribüne ergattern, der Rest steht, was viele Fans eh bevorzugen, um auch mittanzen zu können. „Wir müssen gucken, was sich in puncto Corona-Auflagen entwickelt, aber ein bisschen Luft nach oben haben wir noch, vielleicht bis 6500. Fakt ist aber auch, dass die Leute da nicht wie die Heringe zusammengepresst stehen sollen.“ Der Eventmanager weiß, was er tut, kennt er doch die Location bestens durch die Sundkonzerte. Hier brachten schon Roland Kaiser, Matthias Reim oder die Saragossa-Band das schlagerverliebte Publikum in Ekstase. Und die Fans vertrauen dem in Stralsund bekannten Veranstalter – trotz Verschiebung sind schon wieder 2000 Karten verkauft.

„Wir haben bereits mit der Hansestadt alles grob abgestimmt. Die Mahnkesche Wiese, die uns top Voraussetzungen bietet, ist für uns gebucht. Ob Verkehrslenkung oder Parkplatzsituation, mit der Verwaltung in Stralsund arbeiten wir sehr gut zusammen. Vom Oberbürgermeister über Verkehrsangelegenheiten bis zum Kulturbüro, da kommen nicht nur Auflagen oder Ansagen, was nicht funktioniert, sondern Ideen und Vorschläge, wie es geht. Das ist wie ein Lottogewinn für einen Veranstalter. Nur so kann man die Komplettverlegung von so einem Festival hinbekommen“, ist Marcel Glöden voll des Lobes. Ähnlich gut klappe es nur noch in Wolgast. „Das sind die beiden Städte, auf die wir uns mit unsern Veranstaltungen auch künftig konzentrieren“, sagt der 40-Jährige.

Bendzko-Konzert auf August 2022 verschoben

Allerdings kamen die Kulturlockerungen vom Land für das Highlight in Wolgast auch zu spät. „Wir müssen das am 13. August geplante Konzert mit Tim Bendzko trotzdem absagen, weil es so kurzfristig nicht umsetzbar ist“, sagt er und schiebt auf OZ-Nachfrage hinterher: „Natürlich werden wir auch dieses Konzert nachholen, das ist mit der Stadt so abgesprochen.“ Den genauen Termin will der Wolgaster Bürgermeister auf der nächsten Stadtvertretersitzung verkünden. Fans können sich aber schon mal im August 2022 ein Kreuz im Kalender machen.

Der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sagte der OZ dazu: „In Anbetracht der niedrigen Inzidenzen und der damit einhergehenden Lockerungen hätte das für Samstag geplante Festival perfekt zu „#stralsundlebtauf“ gepasst. Andererseits sollten wir mit den erreichten Zahlen sorgsam umgehen und Risiken vermeiden. Jede weitere Impfung bringt uns unsere lange vermissten Freiheiten Stück für Stück zurück. Und damit rücken wir auch dem Mega-Festival ‚Schlager pur’ Schritt für Schritt näher.“

Beim Schlagerfestival in Stralsund am 11. Juni 2022 wird einer der für 2020 geplanten Künstler nicht dabei sein: Michael Wendler. „Ist das noch eine politische ­Meinung, die Michael Wendler vertritt, oder lösen seine Statements so viel Unmut aus, dass er in Stralsund nicht mehr auf der Bühne stehen soll?“, wollte Veranstalter Marcel Glöden von den Fans im Dezember 2020 wissen. Die Antwort der OZ-Leser war eindeutig: Auf die Frage „Soll Michael Wendler noch bei der Stralsunder Riesenparty ‚Schlager pur – Das Megafestival‘ auftreten?“ antworteten knapp 80 Prozent der Befragten mit Nein. Eine klare Aussage, der Marcel Glöden folgte.

Während der Chef der Eventagentur „Haus neuer Medien“ gegenüber der OZ mehrfach das Hin und Her in der Corona-Politik kritisierte, die Restriktionen als zu streng und die jetzigen Lockerungen als „ganz schön sportlich“ einstuft, hat er auch persönlich an den Folgen der Pandemie zu knabbern. Corona hatte den Unternehmer voll erwischt, er lag mehrere Wochen mit über 40 Fieber flach, hat zehn Kilo abgenommen. „Herz und Lunge sind noch nicht wieder topfit, aber es wird jeden Tag ein bisschen besser“, bleibt er optimistisch, bald wieder zu alter Stärke zu finden. Daran arbeitet er, sagt er. Und dazu gehört auch, dass der Mann mit seinen drei Agenturen für Künstlervermittlung, Werbung und Veranstaltungen, regelmäßig auf einem Greifswalder Sportplatz steht – als Übungsleiter für lütte Fußballer.

Von Ines Sommer