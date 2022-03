Open Air - Von Thomas Anders bis Giovanni Zarrella: In Stralsund steigt am 11. Juni die größte Schlagerparty in MV

Von Mittag bis Mitternacht stehen Deutschlands angesagteste Schlagerstars in Stralsund auf der Bühne. Nach zwei Corona-bedingten Absagen will Veranstalter Marcel Glöden Vorpommern wieder zum Feiern zusammenbringen. Neben den bereits gebuchten Künstlern wie Giovanni Zarrella, Ella Endlich, Thomas Anders oder Beatrix Egli haben jetzt zwei weitere Stars für die Mega-Party zugesagt.