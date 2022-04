Schlemmin

Kaum zu glauben: Sogar der Senf wird knapp. In einigen Supermarktregalen herrscht schon gähnende Leere. Senf-Müllerin Ivonne Kostross aus Schlemmin (Landkreis Vorpommern-Rügen) winkt ab. „Das gilt nur für industriell hergestellte Produkte. Die Senfindustrie arbeitet halt mit Senfsaaten aus der Ukraine und aus Kanada, den größten Exporteuren dafür. Die Rohstoffe werden immer dort knapp, wo eine Lagerhaltung zugunsten von niedrigen Preisen aufgegeben wurde.“

Regionaler Handel ist Gold wert

Der neue Orangen-Senf hat am Wochenende in Putbus Premiere. Quelle: privat

Kurze Transportwege sind inzwischen Gold wert, sagt die 50-Jährige. „Es gibt immer weniger Lkw-Fahrer, und die Spritpreise steigen auch noch dauernd. Deshalb sitzen alle unsere Zulieferer in Norddeutschland.“ Und der Senf, der in der Schlemminer Senfmühle verarbeitet wird, kommt von einem Bio-Bauern aus der Nähe von Wittstock. „Das war unser Glück, wir haben also trotz Krise produziert. Und gerade 2021 hatten wir so viel zu tun, dass wir das alles kaum geschafft haben“, gesteht die Unternehmerin, die seit elf Jahren selbstständig ist.

Mit der Produktion von Senf in Schlemmin begann das Ehepaar 2011 in einer umgebauten Garage. 2017 wurde die Produktion erweitert, der Hofladen gebaut. Im Juni 2018 nahmen Michael und Ivonne Kostross ihre Gläserne Senfmühle in Betrieb, ein 90 Quadratmeter großer Neubau, in dem Besucher durch eine Glasscheibe bei der Produktion zuschauen können. Dort wird der Senf mit der schweren Steinmühle – übrigens ein weltweites Unikat – besonders langsam und kalt gepresst. Das Aroma bleibt, und der Geschmack überzeugt, so die Fans der Produkte.

Sechs Leute stehen in der Mühle

Natürlich merkt auch Familie Kostross inzwischen, dass Preise steigen und dass Kartons und Gläser für die Verpackung viel früher bestellt werden müssen. Darauf stelle man sich ein. „Aber wir können in unserer Manufaktur produzieren und verkaufen im Laden, auf Märkten, aber natürlich auch online.“

Vier Mitarbeiter und das Ehepaar Kostross gehören zum Team der Schlemminer Senfmühle. „Wir sind eine tolle Truppe, haben ein freundschaftliches Verhältnis. Da wird auch mal in meiner Küche Kuchen gegessen. Und wir sind so froh, dass niemand in Kurzarbeit gehen musste.“ Ganz im Gegenteil, im Moment wird noch jemand für die Märkte gesucht, die ja nun auch langsam wieder anfangen.

Ivonne Kostross gibt Einblicke in die Herstellung des Orangen-Senfs. Quelle: privat

30 Senfsorten und andere Köstlichkeiten

30 Senfsorten haben die Schlemminer mittlerweile im Angebot, dazu kommen neun verschiedene Frucht-Essige und 15 Sorten Pesto und Dips. Auch Marmeladen werden in Schlemmin hergestellt. Das alles kann man nicht nur im heimischen Hofladen, sondern zum Beispiel auch in der Gärtnerei in Parow und am kommenden Wochenende bei der Rügen-Produkte-Messe „Bärlauch trifft Regionalprodukte“ in Putbus ergattern.

Verkaufsschlager ist der Störtebeker-Senf mit Chili und Honig, den mögen die Kunden am liebsten. „Mein persönlicher Favorit ist der scharfe Otto aus dunkler Senfsaat.“ Auch die hausgemachten Dressings sind sehr gefragt. „Wir merken, dass das Essen langsam einen anderen Stellenwert bekommt. Man gönnt sich wieder was, gibt dafür auch mal mehr Geld aus. Und viele kochen wieder selbst“, hat Ivonne Kostross festgestellt und freut sich natürlich darüber.

Die Senfmühle wird langsam zu klein Mit den Produktionskapazitäten ist das Ehepaar Kostross in Schlemmin an Grenzen gestoßen. Eine Erweiterung ist am jetzigen Standort nicht möglich. Deshalb habe man ein geeignetes Grundstück gesucht – und gefunden. „Wir wollen den alten Konsum in Löbnitz direkt an der B105 umbauen und dort einen großen Hofladen errichten. Da soll es dann nicht nur unsere Produkte geben, sondern auch ein kleines Café, zum Beispiel mit den Leckereien der Kaffeerösterei Rost, Honig, Käse, Eierprodukten, Hundekeksen und vielem mehr“, sagt Ivonne Kostross. Schritt für Schritt sollen dann auch Lager und Produktion dorthin umziehen. Die Gemeinde Löbnitz steht voll hinter dem Projekt, um im Ort auch ein Angebot für die Einwohner zu haben. 2021 ging der Kauf über die Bühne. „Seitdem hat sich leider im Bauamt nichts getan. Ich höre nur immer, was nicht geht. Das steht dann in sechs Seiten Ablehnung, so wie jetzt nach unserer Bauvoranfrage vom Oktober 2021. Aber keiner sagt, wie es geht. Dabei müssten doch alle Interesse an einer Entwicklung der ländlichen Region haben.“ Die bittere Erfahrung bisher: Die Behörden lehnen vorsichtshalber erst mal alles ab. „Keiner sieht das Gesamtkonzept und sucht mit uns gemeinsam nach Wegen, wie das funktionieren könnte. Da kann man schon verzweifeln.“ Doch das tut sie nicht. Bisher hat Ivonne Kostross jeden Kampf gewonnen. Irgendwann.

Doch wer Ivonne Kostross und ihren Mann kennt, weiß, dass sie sich nicht auf guten Verkaufszahlen ausruhen. Längst wurde wieder was Neues kreiert: Orangen-Senf ist der neueste Schrei auf dem Markt.

Orangen vom Bio-Bauern werden per Hand verarbeitet

„Die Orangen kommen direkt vom Bio-Bauern aus Spanien. Wir beziehen sie über Crowdfarming, einer Initiative, die den regionalen Bio-Anbau mit der Direktvermarktung verknüpft. Damit wird der Zwischenhandel ausgeschaltet. Das Gute: Der gesamte Erlös kommt den Bauern zugute“, erklärt Ivonne Kostross den Vorteil und betont noch einmal, dass ihr und ihrem Mann regionale Kreisläufe schon immer wichtig waren.

„Das haben wir schon im Erzeugerverbund der Alten Gärtnerei in Parow so gelebt. Und wie man jetzt sieht, war das genau richtig.“ Krieg und damit verbundene Energiekrise bringen den regionalen Handel nach vorn. „Das hat sich schon in der Coronakrise bewährt und scheint mit dem Ukraine-Krieg überlebenswichtig zu werden.

Zwei scharfe Tipps der Senf-Müllerin Der Orangen-Senf schmeckt zu Käse, den wir Dank unserer Vernetzung vom Naturhof Otto aus Poseritz bekommen. Aber auch zu Salaten, Fleisch und Wild ist der Senf ganz lecker. Senf schärft das Essen und den Verstand – beim Orangensenf steht aber trotzdem der Genuss im Vordergrund. Wir lieben ihn besonders im Salatdressing: Dazu gibt man 2 Esslöffel Orangensenf, 6 Esslöffel gutes Öl (Wir hoffen, Sie haben noch welches zu Hause) und 2 Esslöffel Apfelessig oder Fruchtessig in eine Schale, verrührt alles gut mit dem Rührbesen und gibt es über den Salat. Das kann ein bunter Frühlingssalat sein, ein klassischer grüner Salat oder auch ein Nudelsalat.

Leckere Früchte von der Finca El Conde

150 Kilo Bio-Orangen – das war die Ernte von einem Baum, den sie bei Antonio Tineo auf der Finca El Conde in Casares adoptierten – haben die Vorpommern für den Senf verarbeitet. In der heimischen Küche wurden die Früchte geschält und eimerweise zu Senf, aber natürlich auch zu Marmeladen verarbeitet. Mit Schale natürlich. „In der Schale stecken ätherische Öle und Bitterstoffe. Im Senf stecken ebenso ätherische Öle und Senfölglykoside, die gegen Pilze, Bakterien und Viren wirken und auch eine Antikrebswirkung haben können“, ist die Senf-Kennerin überzeugt.

„Klar, die Orangen, die übrigens eine super Qualität haben, mussten hierher geschickt werden, aber wenigstens kommen sie aus Europa. Und die Direktvermarktung hilft dem Bauern dort“, so die Chefin und schiebt hinterher: „Wir wollen unbedingt noch mal dahin fahren und unseren Baum besuchen“, lacht sie. „Die Früchte waren so super lecker, da wird man ja neugierig auf die Gegend.“

