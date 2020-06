Schließung der Volksbank-Filiale Tribsees: Einwohner fühlen sich abgehängt

Tribsees

Böse Überraschung für die Einwohner der Trebelstadt: Die Filiale der Pommerschen Volksbank gleich neben dem Edeka macht dicht. „Mit einem Aushang in der Geschäftsstelle Tribsees wird den Kunden mitgeteilt, dass ab dem 1. Juli weder SB-Terminal noch Ein- und Auszahlungsautomat zur Verfügung stehen. Ist Tribsees so schlecht, dass es überall abgehängt wird“, fragt OZ-Leser Horst Langbein frustriert.

Wer kein Auto hat, ist aufgeschmissen

„Da steht, wir sollen die Filialen in Bad Sülze und Franzburg nutzen. Was sollen die alten Leute oder Kunden machen, die nicht online sind, kein Auto mehr fahren können oder keins haben? Angehörige hat auch nicht jeder in der Nähe“, ärgert sich der Tribseeser maßlos. Und wie ihm geht es auch anderen Einwohnern, vor allem die Älteren fühlen sich vor den Kopf gestoßen.

Volksbank hat 17 Filialen und 9 SB-Standorte Die Pommersche Volksbank als eingetragene Genossenschaft hat ihren Sitz in Stralsund. Sie beschäftigt 135 Mitarbeiter, davon 65 im Kundenservice. Die Bank hat 17 Geschäftsstellen und zudem 9 Selbstbedienungsstandorte. Geschäftsstellen: Bad Sülze, Barth, Bergen, Binz, Franzburg, Gingst, Grimmen, Prohn, Putbus, Ribnitz, Samtens, Sassnitz, Sellin, Stralsund mit Hauptgeschäftsstelle in der Mönchstraße, zudem mit Filialen in Knieper West und im Strelapark, Zingst. Die Filiale in Altenkirchen wird zum 1. Juli nur noch SB-Betrieb haben. SB-Terminal: Altenkirchen, Baabe, Bergen, Damgarten, Garz, Göhren, Grimmen, Sagard und Stralsund am Ostseecenter.

„Ich habe das durch unsere Bürger erfahren, die kamen aufgeregt zu mir, als sie den Zettel gelesen hatten. Von einer Genossenschaftsbank hätte ich erwartet, dass man den Bürgermeister vorher informiert“, sagt Bernhard Zieris, parteiloses Stadtoberhaupt in Tribsees. Er setze jetzt auf ein Gespräch, das am heutigen Freitag mit der Volksbank stattfinde. „Unser Ziel muss es sein, wenigstens ein Selbstbedienungsterminal hierzubehalten“, so der Bürgermeister der 2700-Einwohner-Stadt.

Unterschriftensammlung läuft auf Hochtouren

Inzwischen hat die Stadtvertretung Tribsees eine Unterschriftensammlung gestartet. Einerseits ein Protest gegen die Entscheidung der Bank, andererseits der Kampf für die Minimalvariante Geldautomat. Unterschrieben hat auch Steffen Bartsch-Brüdgam, der für „Wir für Tribsees“ in der Stadtvertretung sitzt und den Finanzausschuss leitet. „Wir wissen, was die Schließung gerade für unseren älteren Bürger, die nicht mehr so mobil sind, bedeutet.“

Und das nicht nur in Tribsees, wie Amtsvorsteher Heiko Schütze findet. „Viele Bürger der umliegenden Gemeinden wie Drechow und Hugoldsdorf fahren vor dem Einkaufen in Tribsees noch schnell Geld holen.“ Mit anderen Worten: Die viel zitierte und mit Förderprogrammen gepriesene Daseinsfürsorge leidet hier.

Seit 18. März ist Filiale geschlossen

Bereits am 18. März wurde die Filiale wegen der Corona-Pandemie geschlossen – und sie wird nicht wieder öffnen. „Wir haben uns für die dauerhafte Schließung der Filiale in Tribsees entschieden, weil diese in den vergangenen Jahren immer weniger durch Kunden frequentiert wurde, da immer mehr Menschen ihre Bankgeschäfte heute per Telefon oder online erledigen. Die Coronavirus-Pandemie hat diese Entwicklung beim Kundenverhalten zuletzt noch deutlich verstärkt“, sagt Jan Stock.

Der Marketing-Verantwortliche der Pommerschen Volksbank betont gegenüber der OZ, dass die Bankangebote nur dann aufrechterhalten werden, wenn diese auch von den Kunden in Anspruch genommen werden – dies sei in Tribsees zuletzt nur noch selten der Fall gewesen.

Volksbank: Bad Sülze kann übernehmen

Man bleibe weiterhin erreichbar. „Unsere Geschäftsstelle in Bad Sülze ist nur wenige Kilometer entfernt und beispielsweise per Bus in wenigen Minuten zu erreichen. Mit unseren 17 personenbesetzten Geschäftsstellen und neun Selbstbedienungsstandorten stellen wir weiterhin die flächendeckende Präsenz in der Region sicher und haben außerdem unsere telefonischen und Onlineservices zuletzt deutlich ausgeweitet“, so Jan Stock.

Genossenschaftsbank hat 135 Mitarbeiter

Zogen Corona-Pandemie und jetzige Schließungen Kurzarbeit oder gar Kündigungen nach sich? „Aufgrund der im Zuge der Coronavirus-Pandemie erfolgten Schließungen von Kindergärten, Schulen und Kitas mussten einige unserer Mitarbeiter ihren Alltag kurzfristig neu organisieren. Als verantwortungsvoller und familienfreundlicher Arbeitgeber haben wir diese dabei durch vorübergehende Anpassungen der Arbeitszeit oder Freistellungen unterstützt“, bleibt der Volksbank-Mann hier doch eher allgemein. Wie er auf OZ-Anfrage mitteilte, habe die Pommersche Volksbank in Stralsund 135 Mitarbeiter, davon sind 65 in Kundenberatung und Kundenservice tätig.

In Tribsees sind Einwohner und Stadtvertretung nun voller Erwartung, dass das Gespräch mit der Volksbank doch noch eine Wendung bringt.

