Außergewöhnliche Marimba und Geige sind am Sonntag (18. Oktober) um 11.30 Uhr im Herrenhaus in Hohendorf (Vorpommern-Rügen) zu hören. Zuvor gibt es für die ganze Familie eine Einführung in die Instrumente. Und das Beste: Die OZ vergibt Freikarten für das besondere Konzert.