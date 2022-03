Schloss Hohendorf bei Stralsund: Warum der letzte Graf sein Anwesen verlassen musste

Hohendorf

„Ganz entsetzlich ist das, stillos, was für ein schlechtes Benehmen.“ Hohendorfs Schlossherr Hubertus Graf von Klot-Trautvetter war 2006 außer sich vor Wut. Weil die Sparkasse Vorpommern ihm den Geldhahn zugedreht hatte, drohte dem Spross eines der ältesten Adelsgeschlechter Vorpommerns die „zweite Vertreibung“, wie er es damals gegenüber der OZ ausdrückte. 2007 beantragte das Kreditinstitut sogar die Zwangsversteigerung des Anwesens, in dem nun neu entwickelte Luxus-Wohnungen zum Verkauf stehen.

Sparkasse meldet Zwangsversteigerung an

Hubertus Graf von Klot-Trautvetter und seine Frau Wioletta im Jahr 2009 vor dem Schloss. Der Spross eines der ältesten pommerschen Adelsgeschlechter hier kurz vor seinem 80.Geburtstag. Quelle: Christoph Hohlfeld

Der Graf stand bei der Sparkasse mit einer Million Euro in der Kreide – dem Rest des Kredites über 2,5 Millionen Mark, den er kurz nach der Wende für die Sanierung des heruntergekommenen Herrensitzes aufnahm. Für den symbolischen einen Euro hatte der Graf Anfang der 90er das Haus seiner Familie zurückbekommen. Er machte sich sofort daran, das 1854 von Karl Friedrich Schinkel im Stil der Tudors erbaute, aber total heruntergekommene Ritterschloss zu sanieren.

Die erste Zwangsversteigerung im November 2009 platzte, weil kein Gebot abgeben wurde. O-Ton Graf damals: „Hab ich doch gleich gesagt, das Schloss will keiner haben“. Doch im März 2011 kam das Herrenhaus schließlich für 700 000 Euro unter den Hammer. Dr. Manfred Kahl aus Lübeck hatte das Anwesen ersteigert – und ist noch heute der Besitzer.

Nach 15 Jahren Schluss im Schloss

15 Jahre lang hatte Hubertus Graf von Klot-Trautvetter im Schloss residiert. Zwar hatte er nach einem Schlaganfall 2005 sechs Wochen im Koma gelegen, doch seine neue Flamme, die junge polnische Literaturwissenschaftlerin Wioletta Knütel, umsorgte ihn. Am 7. Juni 2008 läuteten in der Patronatskirche Groß Mohrdorf die Hochzeitsglocken. Ganz ohne Pomp, statt in der Kutsche kam das Paar in einem alten blauen Golf vorgefahren. Beide hatten fortan zwei Firmen: Sie kümmerte sich um das Hotel, er um den Tourismus.

Doch 2011 mussten die Klot-Trautvetters raus aus dem Schloss. Der Graf und seine frühere, dritte Frau, Gräfin Petra, hatten schon 2001 gleich nebenan das Gutsverwalterhaus abgerissen und ein neues Haus mit Restaurant und Sauna gebaut. Diese „Schlossresidenz“ wurde nach der Schloss-Versteigerung nun das Domizil von Hubertus und Wioletta. Die OZ schrieb damals:

Herber Schlag für Hubertus

„Wenn Hubertus Graf von Klot-Trautvetter morgens aus dem Fenster guckt, sieht er das Hohendorfer Schloss, sein Schloss, das, was 150 Jahre zum Familienbesitz gehörte. ,Das war der schlimmste Schlag meines Lebens. Kein Wunder, dass ich 2010 einen zweiten Zusammenbruch hatte. Doch ich habe mich von dem Schlaganfall relativ gut erholt, ich bin im Kopf klar, nur die Beine wollen nicht mehr so. Aber anderen mit 82 Jahren geht es viel, viel schlechter’, sagt der Mann, der 1929 als Sohn von Herbert und Irmgard von Klot-Trauvetter hier geboren wurde und mit seiner Familie nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen geflohen war, bevor man im Schloss Flüchtlinge einquartierte.“

Seine letzte Reise trat der Schlossherr 2015 im Alter von 86 Jahren an: Er starb in Hohendorf, wurde auf dem Friedhof in Mohrdorf beerdigt. In der „Schlossresidenz“ schwingt seitdem Gräfin Wioletta allein das Zepter. Sie hat sich ganz der Kunst verschrieben, malt als Millo Kranich-Erotik, war aber auch viel auf Reisen. Allein bleiben wollte sie nicht, deshalb hat sie sich einen norwegischen Kapitän und Millionär geangelt. „Nach Hubertus mein zweiter Sechser im Lotto“, sagte sie uns über den heute 80-Jährigen. Im Sommer will die 51-Jähirge, die jetzt mit Aktien handelt, auf jeden Fall nach Hohendorf zurückkommen.

Von Ines Sommer