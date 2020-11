Gutshaus, Flüchtlingsunterkunft, Konsum und Kita – das Schloss in Parow (Landkreis Vorpommern-Rügen) war in den letzten 160 Jahren so ziemlich alles. Nun wird das majestätische Gebäude für fast drei Millionen Euro umfassend saniert, bevor die Altenpleener Amtsverwaltung Ende 2022 dort einzieht.