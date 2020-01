„Schluck und Happen“:  So will der OZ-Glühweintestsieger aus Stralsund in MV expandieren

Stralsund

Sie haben auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt und „Zwischen den Jahren“ auf dem Alten Markt für etliche kulturelle Highlights gesorgt: die Macher des Konzeptstandes „ Schluck und Happen“. Dafür holten die Sieger des landesweiten OZ-Glühweintestes 2019 regelmäßig Bands und Djs an die Eisbahn vor dem Rathaus, wie zum musikalischen Abschluss am vergangenen Sonnabend. Denn „ Schluck und Happen“ wollen nicht weniger, als die bisherigen Standards der Veranstaltungsgastronomie aufbrechen. Daher bieten sie laut eigenen Angaben bewusst weder Bratwurst vom Grill noch Allerweltsglühwein an. In dieser Saison ging das Vorhaben offenbar bestens auf: 25,7 Prozent der Umfragenteilnehmer stimmten für den ungewöhnlichen Stand mit dem „Höögvein“, einem höherprozentigen Glühwein aus Estland.

Viel positive Resonanz von den Kunden

Volle Hütte: Blick in den Stand von Schluck und Happen. Quelle: Christian Rödel

„Wir haben uns sehr gefreut, dass die Leute auf unsere Angebote mit so viel positiver Resonanz reagiert haben und wir fast immer ein erfreuliches Feedback bekommen haben, und wenn nicht, haben wir auf Kritik freundlich reagiert“, sagt Fabian Schwabe, der mit Alexander Brauch, Lars-Ole Größel zu den Gründern von „ Schluck und Happen“ zählt. Bereits vor einem guten Jahr haben die drei Entrepreneure auf dem Weihnachtsmarkt mit ihrem Unternehmen begonnen, den Leuten etwas Besonderes in Sachen Kulinarik anzubieten. „Es fängt schon damit an, dass wir einfach Holzspäne auf dem Boden unserer Stände verstreut haben, um eine etwas gemütlichere, wärmere Atmosphäre zu schaffen“, so Fabian Schwabe, der sonst als Eventmanager bei der ortsansässigen Firma „Sound Projekt Stralsund“ arbeitet und sich dadurch in der Veranstaltungsbranche bestens auskennt.

So will „ Schluck und Happen“ im neuen Jahr expandieren

„Wir wollen Schluck und Happen ab diesem Jahr noch weiter ausbauen und im ganzen Land bei Open-Air-Veranstaltungen dabei sein“, so Schwabes Compagnon Alexander Brauch, der seine Fähigkeiten als studierter Kommunikationsdesigner bei der Vermarktung des seit knapp zwei Jahren bestehenden Unternehmens mit einbringen will. Die drei Firmengründer wollen in jedem Fall die Qualität ihrer Dienstleistungen auf einem sehr hohen Level halten und nicht auf jeden Zug aufspringen, nur um auf möglichst vielen Veranstaltungen dabei zu sein.

Junge Veranstalter bringen frische Ideen in die Hansestadt

Sorgte in der letzten Sonnabendnacht für entspannte elektronische Beats bei „Schluck und Happen“: DJ Tosa von Stereoscope. Quelle: Christian Rödel

Auf jeden Fall wollen „ Schluck und Happen“ mit ihrem Projekt „Küstenkosmoz“ auch wieder bei den Stralsunder Hafentagen dabei sein, denn im Frühjahr 2019 hatten sie mit ihrem Angebot einen Achtungserfolg erzielt und gezeigt, wie diesem traditionellen Hafenfest wieder eine Seele verliehen werden kann. „Man sollte in regelmäßigen Abständen auch selbstkritisch seine Konzepte überdenken und sich fragen, ob sie noch in die heutige Zeit passen“, so Fabian Schwabe. Die drei jungen Hansestädter haben jedenfalls den Kopf voll mit neuen frischen Ideen. Wenn es für sie weiter so gut läuft, könnten sie in absehbarer Zeit auch wieder große sommerliche Open-Air-Konzerte mit namhaften Künstlern am Sund möglich machen.

Von Christian Rödel und Kay Steinke