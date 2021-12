Stralsund

Flockentanz, wohin das Auge schaut. Der Winter ist in Stralsund angekommen. Ein paar Zentimeter Schnee sind seit Donnerstagabend in der Region zusammengekommen und haben das Herbstgrau verwandelt in ein strahlendes Weiß.

Die Kinder konnten den Schulschluss am Freitagmittag kaum erwarten. Mappe in die Ecke und ab zum Rodeln. Ob Brunnenaue, Hexi oder Rodelberge in Grünhufe und Viermorgen – die ersten Runden mit dem Schlitten wurden gedreht.

Raus an die frische Luft

Mit einem Geweih auf dem Kopf und Armen aus Stöckern begrüßt der Schneemann „Schneea“ die Leute am Theatervorplatz. Juri (3) und Lisa Kusserow haben ihn gebaut. Das hat etwa eine halbe Stunde gedauert, erzählen sie. Und durch die warmen Handschuhe war das auch gar kein Problem, wie Juri sagt.

Und es soll sogar Schulklassen gegeben haben, die statt Sportunterricht, der im Moment wegen Corona oft graue Theorie bedeutet, zu einer Schneeballschlacht aufgebrochen sind. Vielleicht bleibt die weiße Pracht bis Sonntag. Dann heißt es: Nichts wie raus an die frische Luft.

Das sind die schönsten Rodelpisten in Stralsund

Nordwestlich der Stralsunder Altstadt im Stadtteil Knieper waren am Freitag schon viele Kinder mit ihren Schlitten unterwegs. Ihr Ziel: Die Rodelpiste in der Brunnenaue, die bei vielen Familien beliebt ist. Direkt nach Schulschluss zog es auch Alma mit Mama und Geschwistern dorthin. Mit dem Bruder Albert (5) sind die besten Routen gesucht – und gefunden worden. „Wenn man schon ein paar Mal die Strecke gerodelt ist, rutscht man noch schneller und weiter“, gibt Alma ihre Tipps weiter.

Auch an der Wallanlage vor dem Knieperteich gibt es einen Berg, der zum Schlittenfahren einlädt. Doch dieser ist eher etwas für Fortgeschrittene. Einige der Abfahrten sind ziemlich steil und enden vor dem Knieperteich oder der Straße. Die aufgeschütteten Wälle der ehemaligen Festung an der Schwedenschanze verwandeln sich bei Schneefall ebenfalls in kleine Rodelberge. Beliebt bei Skifahrern sind außerdem die Hellberge bei Franzburg.

Bildergalerie: Impressionen Stralsund im Schnee

Zur Galerie Hurra, es schneit! Der erste Schnee in diesem Winter hat die Hansestadt in eine weiße Landschaft verwandelt: Zur Freude vieler Kinder, die Schneemänner bauten oder Berge runter rodelten. Für die Straßenmeisterei bedeutet der Schnee mehr Arbeit. Wie die Stadt im Schnee aussieht:

Eisläufer müssen sich jedoch noch gedulden oder auf die Bahn auf dem Weihnachtsmarkt ausweichen: Zwar sehen die Teiche schon vereist aus, die Schicht ist aber noch viel zu dünn und es ist viel zu gefährlich, darauf zu gehen. Entlang des Knieperteiches hängen Schilder „Betreten der Eisfläche auf eigene Gefahr“.

Nicht alle freuen sich über den Flockenwirbel. Gerade Autofahrer sind genervt, müssen sie doch mehr Geduld und Zeit aufbringen, um nicht über die Straßen zu schlittern. Zwar gibt es immer Kraftfahrer, die den Winterdienst kritisieren, doch im Großen und Ganzen ist der Einsatz wohl gut verlaufen.

Stralsunder Winterdienst seit 3 Uhr im Einsatz

In Stralsund startete die Schneepflug-Flotte am Freitagmorgen um 3 Uhr. 30 Mitarbeiter unter städtischer Flagge sorgen nun für den Winterdienst. Sechs Streufahrzeuge sind auf den Straßen im Einsatz. Zwei kleinere unterstützen das Ganze. Fahrbahnen, Gehwege, Bushaltestellen und sogenannte Querungshilfen werden mit kleiner Technik und per Hand frei gehalten.

Die Frühschicht war bis mittags unterwegs. „Unsere Winterdienstler sind auf Weiteres vorbereitet. Das heißt, die Bereitschaft für die Abendstunden und das Wochenende ist eingeteilt und steht bereit“, sagt Rathaus-Sprecherin Anke Böschow auf OZ-Anfrage. Bisher hätte es keine Besonderheiten gegeben. Eben ganz normaler Winter.

Straßenmeisterei hat schon kräftig gestreut

Ist doch schon ordentlich was zusammen gekommen an Schnee. Quelle: Stefan Sauer

Das kann Thomas Scheibe aus der Straßenmeisterei in Martensdorf nur unterstreichen. „Es schneit und wir haben mal keinen Wind. Da macht unseren Jungs der Winterdienst richtig Spaß. Bis jetzt schaffen wir es mit unserer eigenen Technik. Das sind vier Fahrzeuge, vom Lkw mit Sprüher über Unimog bis hin zu kleinen Fahrzeugen für die Radwege“, erklärt der Straßenmeister. Die vertraglich gebundenen Winterdienst-Partner, dazu zählen unter anderem Landwirte und Grünpflegefirmen, stehen aber jederzeit bereit.

„Wir hatten am Donnerstag schon gestreut, da war eigentlich genug Salz auf der Straße, aber kurzzeitig gab es dort, wo der Schnee aufgrund von wenig Verkehr liegen blieb, etwas Glätte. Das haben wir aber schnell hinbekommen. Und die B105 war immer frei, weil die ja auch viel befahren ist.“

30 Mitarbeiter in drei Gruppen auf Tour

Die Straßenmeisterei in Martensdorf ist im Westen bis Zingst, nördlich von Stralsund, aber auch bis zur B194 und bis zum Kreisel der 192 in Müggenhall für die Straßenunterhaltung und damit auch für den Winterdienst verantwortlich. 30 Mitarbeiter – vom Schlosser über den Straßenunterhalter bis hin zum Brückenwärter sind hier beschäftigt, der Winterdienst erfolgt in drei Gruppen. Für die erste ging es am Freitag auch um 3 Uhr morgens los.

Der Winterdienst war seit 3 Uhr morgens im Einsatz. Quelle: Stefan Sauer

Und was sagt die Wettervorhersage in der Meisterei? „Bis Sonntag soll es immer noch mal schneien. Dann wird es wärmer“, so Thomas Scheibe.

Mit anderen Worten: Wer den Winterspaß mit Schlitten, Schneemannbauen und Schneeballschlacht nutzen will, sollte sich beeilen – und vielleicht nach der sportlichen Einheit noch mal auf den Weihnachtsmarkt einkehren. Denn bleibt Vorpommern-Rügen bei der Warnstufe Rot, droht die Schließung der Buden und Karussells in der nächsten Woche.

Dreimal ist diese Frau mit dem Besen unterwegs gewesen, um dem Schnee Herr zu werden. Quelle: Stefan Sauer

Von Ines Sommer und Stefanie Ploch