Drögeheide/Neubrandenburg/Gützkow

Schneefall und glatte Straßen haben am Donnerstag, 9. Dezember, und Freitag, 10. Dezember, zu einer Reihe von Unfällen und Verkehrsbehinderungen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns geführt.

Dabei waren die meisten Autofahrer für die winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Neubrandenburg sagte. In vielen Fällen gerieten die Autos von der Fahrbahn ab, wobei es dort bei Blechschäden blieb.

Die Polizei registrierte etwa 20 glättebedingte Unfälle in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte, wo es stundenlang geschneit hatte.

Hohe Schäden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Der Unfall mit dem höchsten Sachschaden und einer leicht verletzten Person ereignete sich auf der L 35 zwischen Klatzow und Mühlenhagen. Hier kam der Fahrer beim Überholen auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke und mit dem Gegenverkehr zusammen. Der entstandene Schaden beträgt 30 000 Euro.

Zudem wurde bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 1,25 Promille festgestellt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Hoher Sachschaden entstand auch bei einem Unfall auf der L 27 zwischen Voigtsdorf und Wendisch Baggendorf im Bereich Grimmen. Hier kam ein mit Rüben beladener Lkw von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Feld liegen. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei etwa 20 000 Euro.

Schwere Unfälle in Vorpommern-Greifswald

Drei Verletzte gab es bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Morgen bei Drögeheide. Zwei Personen wurden bei einem Zusammenstoß von zwei Autos bei Gribow in Vorpommern verletzt. Dort musste die Bundesstraße 111 gesperrt werden.

Bei Drögeheide war außerdem eine 19-jährige Autofahrerin bei Glätte auf die Gegenfahrbahn geschleudert und mit einem Wagen zusammengestoßen. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt. Die 31-jährige Fahrerin des anderen Autos und ihre 17-jährige Beifahrerin kamen ebenfalls verletzt in eine Klinik. Der Schaden liegt hier bei etwa 30 000 Euro.

Auf Grund der Unfälle und liegen gebliebener Fahrzeuge gab es etliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Straßen waren während der Bergungen halbseitig oder zeitweise auch voll gesperrt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit hat sich die Situation wieder entspannt. Die Straßen sind frei befahrbar, es liegen keine Verkehrsbeeinträchtigungen mehr vor.

Von dpa/OZ