Stralsund

Es sind schockierende Szenen, die sich am frühen Sonntagabend am Stralsunder Hafen – unweit des Anlegers der Hiddensee-Fähre – ereignet haben. Vor den Restaurants „Gastmahl des Meeres“ und „The Black Bull“ speisen Einheimische und Urlauber bei ausgelassener Stimmung in der Abendsonne. Doch plötzlich kommt ein Auto von der Seestraße ab, rammt Holzpfeiler um – die eigentlich zur Sicherheit an der Straße stehen – und fährt dann im Außenbereich eines Restaurants fast einen Tisch um, an dem vier Gäste sitzen.

Frau sackt auf Gehweg zusammen

Der Fahrer flüchtet. Menschen springen auf. Es wird wild gestikuliert. Eine Frau ist in sich zusammengesackt und bleibt auf dem Boden liegen. Aus eigener Kraft kann sie nicht mehr vom Gehweg aufstehen. Die Fußgängerin brach unmittelbar vor dem Restaurant zusammen, weil sie von einem der Pfeiler getroffen worden war. „Es ging alles ganz schnell. Dann herrschte ein unüberschaubares Durcheinander, bis Rettungswagen und Polizei anrückten“, schildert ein Zeuge die Situation. Andere Autos werden an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Während die Frau von den Sanitätern versorgt wird, notierten sich die Beamten der Stralsunder Polizei das Nummernschild des flüchtigen Fahrzeuges. Zeugen hatten es reaktionsschnell aufgeschrieben.

Frau erleidet schweren Beinbruch

Die Polizei leitet unmittelbar eine Fahndung ein. Im Verlauf des Einsatzes hat sie auch noch am selben Abend Erfolg. Laut den Beamten der Stralsunder Polizei hatte ein 63-jähriger Stralsunder den schweren Unfall verursacht. Der Autofahrer hatte in der Seestraße in einer leichten S-Kurve gleich drei andere Autos überholt – und wäre dann durch das gefährliche Manöver auf Höhe der Restaurants nach links von der Straße abgekommen. Er durchbrach die Holzpfeiler, verfehlte die Sitzgruppe nur knapp – traf aber mit einem Pfahl die Frau. Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, erlitt die Fußgängerin einen Bruch des Schien- und Wadenbeines.

Polizei nimmt betrunkenen Autofahrer fest: 1,5 Promille

Ohne zu halten, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Durch das notierte Kennzeichen wurde er dennoch ausfindig gemacht, gestellt und festgenommen. Bei der Festnahme war er laut Polizei erheblich alkoholisiert. Eine erste Messung ergab einen Wert von 1,50 Promille. Durch einen Arzt wurden dem 63-Jährigen zusätzlich zwei Blutproben entnommen. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Unfallort Seestraße am Montag: genau einen Tag nach dem schweren Unfall. Das beliebte Restaurant ist wieder gut besucht, die Pfeiler stehen wieder. Quelle: Christian Rödel

Am Montag, einen Tag nach dem gefährlichen Manöver, sitzen wieder Gäste im Außenbereich des Restaurants. Es wird normal gegessen, die Gäste genießen das warme Wetter. Von den Spuren des schweren Unfalls ist nichts mehr zu sehen. Holzpfeiler schirmen die Speisenden wieder von der Seestraße ab. Die Kellnerin, die am Montag im Dienst ist, weiß nur, dass am Vorabend viel Stress war. Andere Kollegen hätten am Unglückstag gearbeitet. Von der ganzen Situation sei die Mannschaft noch sehr betroffen.

Von crö, kst